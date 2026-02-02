El Gobierno postergó los cambios en la medición de la inflación: febrero no tendrá nuevo índice de precios

Este lunes, a tan solo ocho días de que se estrene un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), renunció el titular del Indec, Marcos Lavgana. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el trasfondo de su salida y anticipó que las modificaciones en la medición de la inflación se postergarán hasta que el proceso desinflacionario se haya consolidado.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, explicó Caputo esta tarde con respecto a la renuncia de Lavagna.

Asimismo, más allá de la diferencia en las fechas, el funcionario comentó que su desvinculación se produjo en buenos términos y no implicó una sorpresa para el ministerio.

Además, anticipó que el nuevo titular será Pedro Lines, quien hasta hoy se desenvolvía como número dos de Lavgana.

Polémica con el nuevo índice de inflación

El estreno de una nueva fórmula de inflación en enero 2026 era un compromiso que tenía el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión, según precisó Infobae. Incluso, era algo que el Indec venía elaborando desde la gestión de Alberto Fernández.

El principal cambio iba a ser que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la que se utiliza desde 2004.

Esta misma mañana, el propio Caputo salió a declarar que la inflación de enero se iba a ubicar cerca del 2,5%, aproximadamente. Horas después, se confirmó que Lavgana no iba a estar más frente al Indec, y que además no se iba a utilizar la nueva fórmula de inflación el próximo 10 de febrero.

Según el ministro de Economía, en mayo del 2025 (cuando el IPC dio 1,5%), «se podía pensar que en enero de 2026 íbamos a estar mejor», pero que esa expectativa no sucedió por el «ataque político» en la previa de las elecciones legislativas.

Caputo sostuvo que esto afectó tanto al nivel de crecimiento, como el riesgo país y la variación de precios, dado al colapso de la demanda de dinero.

«Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, sostuvo el ministro.

Según estimaciones del economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, con los nuevos ponderadores la inflación de diciembre habría alcanzado el 2,9% y el acumulado anual habría cerrado en 32,2% (0,7 puntos porcentuales por encima del registro oficial), reportó a Infobae.

Caputo señaló que buscan implementar los cambios en el IPC una vez que la inflación caiga y que se reconozca «el trabajo que hizo Economía» y no dar lugar a especulaciones sobre intervención en las cifras.

Asimismo, ejemplificó que, en el caso de Transporte, tiene «más ponderación con el índice viejo, y es uno de los que tiene mayores atrazos. Entonces, van a pensar que si ajustás ahí, va a dar más el otro».

Sin embargo, justo este ítem era uno de los que iba a aumentar su incidencia, que iba a pasar del 11% al 14,3%.

Asimismo, uno de los principales cambios iba a ser Vivienda y Servicios, que iba a aumentar su ponderación más del 5% e iba a pasar a representar el 14,5% del gasto (antes, era del 9,4%). Al respecto de este tema, Caputo explicó que han «aplanado los grupos para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno”.

“La idea ahora es que la recomposición, como ya hubo bastante, sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes”, afirmó y concluyó que, si bien algunos usuarios pueden presenciar una «suba fuerte» en las boletas de febrero, será menor que la que huberan tenido a mitad de año.

“Creo que es mejor porque le saca volatilidad y la gente sabe más o menos cuánto paga”, sentenció.

ATE comparó la salida de Lavgana con la intervención en el Indec de Moreno

Desde ATE emitieron un comunicado alertando sobre las modificaciones en el directorio del Indec a días de actualizar el índice del IPC con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHO) 2017/18.

“No es casual y llama poderosamente la atención que la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, se dé justo a 8 días de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de 7 meses de constante suba de la inflación», dijo el secretario general, Rodolfo Aguiar.

Raúl Llaneza, integrante de la junta interna de ATE Indec, solicitó que el organismo permanezca «independiente del poder político» y sostuvo que parece un «deja vu» porque «en una fecha parecida» se intervino políticamente el organismo porque «no gustaba el dato del IPC de enero 2007».