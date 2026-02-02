Tras la salida de Lavagna: quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec que fue consultor en Neuquén

En un momento sensible para el Indec previo al estreno del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), renunció el director del organismo Marcos Lavagna tras seis años a cargo. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó quién será su reemplazo y además anticipó que las modificaciones en la inflación se postergarán hasta que« «el proceso de desinflación esté consolidado«.

El nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos será Pedro Ignacio Lines, quien hasta hoy era el segundo atrás de Lavagna y se desenvolvía como director técnico del organismo.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec

Lines se recibió como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y también tiene un magíster en Economía en el CEMA. Según la página del Indec, se define como expertos en cuentas nacionales.

De acuerdo al currículum que está subido en la página del instituto y a su perfil de Linkedin, antes de entrar al Indec se desenvolvió como consultor del Gobierno de Neuquén entre el 2004 y el 2008, durante las gestiones de Jorge Sobisch y Jorge Sapag.

Durante su periodo en el Estado neuquino, Lines fue «responsable de la estimación Elaboración del sector Extracción de Petróleo y Gas para la matriz Insumo – producto provincial».

También trabajó en la UBA como ayudante de cátedra y en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación en la confección de modelos macroeconómicos de proyecciones y programación financiera durante el 2005 y 2006.

Además, entre 2011 y 2015, trabajó como experto en Cuentas Nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del Gobierno de Qatar.

Su primera participación en el Indec fue en 1997, cuando participó de la elaboración de la Matriz Insumo-Producto.

Sin embargo, ingresó de manera definitiva en el 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, como director nacional de Cuentas Internacionales. En el 2018 asumió como director técnico del instituto, cargo que ocupaba hasta hoy tras la salida de Lavagna.

Se postergó el nuevo IPC: qué se sabe de la renuncia de Lavagna

días de conocerse el dato de IPC de enero, el economista Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Indec. Su retiro se da en el mes que comenzará a aplicarse la nueva forma de calculo de la inflación.

Tras poco más de seis años al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Lavagna comunicó este lunes su dimisión al cargo de director.

El funcionario, que logró transitar el cambio de gestión entre Alberto Fernández y Javier Milei, oficializó su salida apenas concluida la implementación de la nueva canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cambio metodológico más profundo del organismo en la última década.

«Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado«, explicó Caputo en Radio Rivadavia este lunes.

Además, comentó que cuando se trazaron los tiempos de implementación del nuevo índice de precios, la inflación descendía a un ritmo que podía hacer prever que el proceso iba a estar consolidado para este año.

«En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor», sostuvo y añadió: «El ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación».

Según el titular de Economía, la evolución de precios «pegó un salto» y por este motivo junto a Javier Milei optaron por postergar la nueva medición «hasta que el proceso de desinflación esté consolidado».