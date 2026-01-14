Nuevo índice de inflación: cómo daría el IPC del 2025 con el esquema que el Indec implementará este año

El 2025 cerró con una inflación oficial del 31,5% y un registro mensual en diciembre del 2,8%, cifras que marcan el punto más bajo de los últimos ocho años y un descenso drástico respecto al 117,8% de 2024. A partir de este enero, el Indec comenzará a aplicar un ajuste metodológico en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Comó varía la medición del año pasado.

Según estimaciones del economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, con los nuevos ponderadores la inflación de diciembre habría alcanzado el 2,9% y el acumulado anual habría cerrado en 32,2% (0,7 puntos porcentuales por encima del registro oficial), reportó a Infobae.

Los cambios en la canasta: cuáles ganan y pierden incidencia en el IPC

La actualización del Indec se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando al parámetro de 2004-2005 utilizado hasta ahora. Esto modifica el «peso» que tiene cada rubro en el número final.

Los principales cambios en la composición del gasto son:

Vivienda y servicios: Es el rubro que más crece. Pasará de representar el 9,4% del gasto a un 14,5% (+5,1 puntos) .

Es el rubro que más crece. . Transporte: Aumenta su incidencia del 11% al 14,3% .

Aumenta su incidencia del 11% al . Comunicaciones: Su peso casi se duplica, saltando del 2,8% al 5,1% , reflejando el auge de la telefonía móvil e internet.

Su peso casi se duplica, saltando del 2,8% al , reflejando el auge de la telefonía móvil e internet. Alimentos y bebidas: Es el gran «perdedor» en términos de peso estadístico. Históricamente el rubro más influyente, caerá del 26,9% al 22,7%.

Desde el organismo estadístico destacaron que, si bien la actualización no generará saltos bruscos mes a mes, permitirá captar con mayor precisión el impacto de las tarifas y los servicios, que durante 2025 aumentaron un 43,1%, muy por encima de los bienes (+26,5%).

Lo que se viene para 2026

El cambio de metodología llega en un momento donde la inercia inflacionaria sigue siendo un desafío. Para la consultora LCG, será difícil que el IPC converja rápidamente a tasas menores al 1% mensual en el corto plazo.

«La inercia sigue siendo relevante y un mayor dinamismo podría alentar pujas distributivas ausentes hasta el momento, como salarios y recomposición de márgenes«, indicaron desde la firma.

El índice de precios viene acelerando desde hace siete meses cuando hizo piso en mayo con 1,5%. Desde entonces, no para de subir: junio (+1,6%), julio y agosto (+1,9%), septiembre (+2,1%), octubre (+2,3%), noviembre (+2,5%), y diciembre (+2,8%).

Además, advirtieron que volverán a impactar los ajustes de tarifas y una nueva quita de subsidios prevista en el Presupuesto 2026.

Según estimaciones de la consultora, para el 2026 habrá una inflación anual (medida a diciembre) del 22%, con los primeros meses todavía por la zona del 2%. Mientras tanto, el mercado proyectó -en el relevamiento de expectativas del Banco Central- un avance del 20,5%.