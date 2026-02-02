Renunció Marco Lavagna a la dirección del Indec, a días de que se conozca el IPC de enero 2026

A días de conocerse el dato de IPC de enero, el economista Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Indec, según confirmaron fuentes del organismo. Su retiro se da en el mes que comenzará a aplicarse la nueva forma de calculo de la inflación.

Tras poco más de seis años al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna comunicó este lunes su dimisión al cargo de director.

El funcionario, que logró transitar el cambio de gestión entre Alberto Fernández y Javier Milei, oficializó su salida apenas concluida la implementación de la nueva canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cambio metodológico más profundo del organismo en la última década.

La partida de Lavagna, de perfil técnico y con un rol central en la recuperación de la credibilidad estadística desde 2019, se produce en un momento determinante: el nuevo sistema ya rige para las mediciones de este mes.

De esta manera, el dato de inflación de enero, que se conocerá en los próximos días, será el primero en reflejar la realidad del consumo actual de los argentinos, bajo una metodología que prioriza el peso de los servicios sobre los bienes.

Los sectores que ganan y pierden terreno

La reconfiguración del índice no solo afecta a las tarifas energéticas. Otros rubros estratégicos también reacomodaron su importancia relativa en la foto mensual de la inflación: