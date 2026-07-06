Cómo el jean de Antonela Roccuzzo redefine el estilo contemporáneo en 2026

Antonela Roccuzzo consolidó su posición como una de las principales referentes de estilo: a través de sus canales oficiales, especialmente en su perfil verificado de Instagram, la creadora de tendencias comparte habitualmente sus elecciones estilísticas, las cuales oscilan con naturalidad entre la indumentaria deportiva, los vestidos de gala y las propuestas urbanas.

En su más reciente aparición para una campaña publicitaria, la empresaria Antonela Roccuzzo demostró cómo reconvertir un básico del guardarropa en una pieza clave de la temporada actual mediante el uso estratégico del denim.

Cómo es el jean high waist wide leg que eligió Antonela Roccuzzo

El foco de la propuesta de Antonela Roccuzzo se centró en un pantalón de jean celeste claro, con formato high waist wide leg (tiro alto y pierna ancha). Este diseño técnico de la moda contemporánea se caracteriza por ceñirse en la zona de la cintura —abrochándose a la altura del ombligo—, para luego descender en una estructura recta y holgada que aporta volumen y movimiento natural al andar.

Cómo es el jean high waist wide leg que eligió Antonela Roccuzzo.-

La prenda combina la funcionalidad necesaria para las actividades diarias con una silueta estilizada, incluyendo detalles como bolsillos traseros funcionales y un frente limpio que simula la presencia de bolsillos delanteros.

Las claves de Antonela Roccuzzo para combinar el jean ancho de tiro alto

Para mantener el equilibrio visual del conjunto, Antonela Roccuzzo optó por combinar el jean high waist wide leg con elementos básicos y de tonos neutros. En la sesión fotográfica se la puede observar con una remera corta (cropped top) de cuello redondo, sin mangas y en color blanco, cuyo corte minimalista complementa el volumen del pantalón.

Cómo es el jean high waist wide leg que eligió Antonela Roccuzzo.-

Como calzado, la influencer sumó unas zapatillas urbanas de efecto charol en color negro con cordones blancos y suela marrón, un elemento que refuerza la practicidad del look sin perder sofisticación. Esta elección ratifica la vigencia de la elegancia discreta, donde prendas simples y atemporales se estructuran en función del confort.