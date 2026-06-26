Ranking de salarios privados: Neuquén lidera la lista de ingresos junto a otras provincias de la Patagonia

Neuquén lidera la lista con el promedio de salarios más altos. Rio Negro quedó cerca del podio (Foto: archivo)

Los salarios del sector privado registrado continúan mostrando una fuerte disparidad entre las distintas provincias del país. La diferencia entre las jurisdicciones con mejores y menores ingresos llega a triplicar los valores, reflejando el peso que tienen las actividades económicas predominantes en cada región.

Mientras los trabajadores registrados de la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires continúan percibiendo los ingresos más elevados, solo un reducido grupo de jurisdicciones logró que los salarios crecieran por encima de la inflación en el último año.

El ranking de remuneraciones vuelve a estar encabezado por las provincias patagónicas y por la Ciudad de Buenos Aires, donde la presencia de sectores como la minería, el petróleo, el gas y los servicios de alta productividad impulsa salarios considerablemente superiores al promedio nacional.

La recolección de datos y el armado del ranking surgió a partir de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

En el otro extremo aparecen varias provincias del norte y del centro del país, cuyos trabajadores registrados perciben los ingresos más bajos. La menor presencia de actividades de alto valor agregado y una estructura productiva diferente explican buena parte de esa brecha salarial.

En la mayoría de las provincias, si bien los salarios aumentaron en términos nominales, esos incrementos no alcanzaron para compensar completamente el avance de los precios. Como consecuencia, gran parte de los trabajadores registrados continuó perdiendo capacidad de compra frente a la inflación acumulada.

Ranking de salarios privados: cuál es la lista de las provincias con mayor cantidad de ingresos, liderada por Neuquén

La evolución de los ingresos también refleja las diferencias existentes entre las economías regionales. Las provincias con mayor desarrollo de industrias extractivas, energéticas o de servicios especializados mantienen niveles salariales superiores a los de aquellas donde predominan actividades agropecuarias, comerciales o de menor productividad.

Los líderes de la lista son Neuquén y Santa Cruz, con salarios brutos promedio de $3.808.627 y $3.768.615 respectivamente.

Completanto el top, más abajo aparecen Chubut con $2.958.750, la Ciudad de Buenos Aires con $2.722.942 y Tierra del Fuego con 2.715.173 pesos.

Las brechas salariales entre regiones dentro del top cinco y las restantes siguen siendo significativas, tanto en términos nominales como en la capacidad de los trabajadores para sostener su poder adquisitivo.

Por su parte, Río Negro quedó en el sexto lugar, con un promedio de salarios del sector privado tazado en $2.132.808. Este resultado lo aleja considerablemente al quinto lugar ocupado por Tierra del Fuego, con una diferencia de $582.365.

(Foto: Politikon Chaco)

Ranking de salarios privados: cuáles son las provincias con mayor poder adquisitivo adquirido

El informe también analizó la evolución de los ingresos durante los últimos doce meses para determinar si los salarios lograron superar la inflación. El resultado mostró que únicamente tres jurisdicciones registraron una mejora real del poder adquisitivo en ese período.

Los datos oficiales muestran que durante abril los salarios registrados crecieron un 3,5% mensual, impulsados principalmente por el sector privado, que registró un incremento del 4%. En el sector público, en cambio, el aumento fue del 2,3%, con diferencias según cada nivel de gobierno.

(Foto: Politikon Chaco)

con información de Infobae