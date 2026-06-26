Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este viernes 26 de junio 2026.-

El mercado de cambios argentino pone en marcha su última rueda comercial antes de cerrar el mes, este viernes 26 de junio 2026, exhibiendo una marcada convergencia semestral y una notable previsibilidad operativa.

De acuerdo con los informes de coyuntura del Banco Central (BCRA), la solidez estructural de las reservas internacionales netas ha neutralizado las lógicas tensiones de liquidez, derivadas de los aguinaldos y los balances corporativos de mitad de año.

En este contexto de regularidad fiscal, el dólar oficial comanda la estructura de precios de la economía real, mientras que las cotizaciones del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada bursátil reflejando brechas contenidas y un flujo fluido de liquidación de divisas.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 26 de junio 2026

El dólar oficial arranca la rueda de este viernes en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.445 para la compra.

$1.495 para la venta, convalidando el deslizamiento técnico diario administrado por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio macroeconómico real.

De esta forma, el dólar tarjeta, que unifica los recargos e imposiciones fiscales aplicables a los consumos turísticos y al pago de servicios de streaming en el exterior, se posiciona en los:

$1.943,5.

Según detallan los informes oficiales del BNA, estos niveles del dólar oficial minorista brindan un marco de certidumbre esencial para la planificación financiera de corto plazo de los agentes económicos.

Una a una, las cotizaciones de los bancos este viernes 26 de junio 2026: ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1445 1495 Banco Nación 1445 1495 Banco ICBC 1440 1495 Banco BBVA 1455 1505 Banco Supervielle 1451 1506 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1455 1505 Banco Hipotecario 1455 1495 Banco Santander 1450 1500 Banco Credicoop 1450 1500 Banco Macro 1445 1505 Banco Piano 1455 1500 Banco BPN 1435 1505

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 26 de junio 2026

En el circuito bursátil y de títulos públicos, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.500, operando con un comportamiento plano que transmite tranquilidad al circuito de pequeños ahorristas locales.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.550, consolidándose firmemente como la vía institucional predilecta de las grandes empresas para la canalización de obligaciones comerciales corporativas de escala internacional.

La calma paralela, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde directamente a las tasas de interés reales competitivas y a las sostenidas operaciones de absorción, instrumentadas por el Tesoro.

Rendimiento de la jornada de ayer: el balance del jueves cambiario

Durante la rueda del jueves 25 de junio 2026, la plaza financiera procesó un volumen sostenido de operaciones institucionales de cara al cierre contable del mes. El dólar oficial minorista cerró con una corrección marginal de un peso en sus pizarras de venta del Banco Nación, mientras que las cotizaciones bursátiles consolidaron sus valores sobre las nuevas bases semanales: el dólar MEP contuvo sus oscilaciones de cartera y el dólar CCL operó de forma fluida.

Por su parte, la demanda estacional de cobertura impactó levemente en el circuito informal de la City, donde el dólar blue inicia la jornada estable a:

$1.510 para la compra.

$1.530 para la venta, manteniendo la brecha unificada.

Análisis cambiario de fin de mes: balance y tendencias en el rendimiento en la última semana del mes

El análisis técnico de lo acontecido a lo largo de este trayecto final de junio 2026 refleja que el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL estuvo condicionado de forma directa por la estacionalidad del pago de aguinaldos y los cierres de balances del primer semestre.

La combinación de la inyección de pesos y la necesidad de divisas de las firmas privadas generó una presión lógica, pero contenida en los mercados financieros secundarios. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el rendimiento en la última semana del mes demuestra una gran madurez estructural del programa monetario, ya que la sostenida oferta de divisas del agro y los mecanismos de esterilización han neutralizado cualquier tipo de ruido devaluatorio o saltos nominales imprevistos de cara al receso del fin de semana.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este viernes 26 de junio 2026

En la Patagonia, el ordenamiento y la baja volatilidad de las variables cambiarias actúan como un insumo estratégico crítico para sostener la actividad productiva local en el cierre de la primera mitad del año. En las plazas financieras de Neuquén Capital y General Roca, los movimientos coordinados y previsibles del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL otorgan previsibilidad inmediata a las empresas de servicios encargadas de estructurar los presupuestos de inversión en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Viernes 26 de junio 2026. En Neuquén, el dólar oficial se compra en el Banco Provincia a:

$1.435 para la compra.

$1.505 para la venta.

Viernes 26 de junio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se oferta en Banco Patagonia a: