Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó $291.247 en noviembre para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua y transporte. La canasta de servicios públicos registró un aumento interanual del 66%, casi 40 puntos por encima de la inflación.

El incremento se produjo en un contexto de caída del consumo y mayor peso de los gastos fijos sobre los ingresos familiares. Los datos surgen del informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), publicados por Agencia Noticias Argentinas.

Cuánto cuesta cada servicio público y cómo variaron las tarifas en noviembre

La canasta tuvo una suba del 0,8% respecto de octubre, aunque el comportamiento fue diferente según el servicio. La electricidad registró el mayor incremento mensual, mientras que el gas y el agua mostraron bajas en sus facturas promedio.

En energía eléctrica, el gasto mensual llegó a $54.919, con un aumento del 10,4% frente al mes anterior. La suba respondió a los cambios en los costos del servicio y en los cuadros tarifarios.

En el caso del gas, la factura promedio se ubicó en $34.557, tras una caída del 18,4%. La reducción estacional del consumo, una vez finalizado el invierno, compensó el incremento aplicado en las tarifas.

Por su parte, el gasto en agua potable alcanzó los $44.522 durante noviembre. El monto representó una contracción del 0,9% respecto de octubre.

El transporte concentra más de la mitad del gasto mensual de los hogares

El rubro que más peso tuvo en la canasta fue el transporte público, con un gasto mensual de $157.249. Ese monto representa el 54% del total que destinan los hogares del AMBA a los servicios públicos.

El informe también señaló que las tarifas que pagan los usuarios cubren, en promedio, el 54% de los costos del transporte. El resto corresponde a subsidios estatales.

La relación entre los servicios y los ingresos también quedó reflejada en el relevamiento. Según el documento, la canasta de noviembre representó el 14% del salario promedio registrado.

En esa proporción, el informe calculó que «con un salario alcanza para comprar 7,2 canastas de servicios públicos».

Qué pasó con los subsidios a la energía y el transporte en noviembre

El relevamiento también analizó la evolución de los subsidios económicos destinados a los sectores de energía y transporte. Hasta noviembre, esas partidas acumularon un incremento nominal del 21% interanual.

Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, la variación mostró una caída real del 7%, de acuerdo con la medición del IIEP UBA-CONICET.

La reducción fue más marcada en el transporte, donde los subsidios registraron una baja real del 24%. En el sector eléctrico, en cambio, las partidas tuvieron un incremento nominal del 30%, sin variación en términos reales.