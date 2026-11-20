Las empresas de medicina prepaga salieron a cuestionar con dureza el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la desregulación de las cuotas dispuesta por el DNU 70/2023 de Javier Milei. “Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, advirtió Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

La UAS agrupa a las prepagas y al resto de las empresas del sistema privado de salud. En declaraciones a un canal de streaming, su titular sostuvo que la decisión judicial genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” en la actividad, según consignó Noticias Argentinas.

Qué dijeron las prepagas sobre el fallo de la Corte

Según Magonza, las reglas de juego cambiantes desalientan las inversiones necesarias para sostener la infraestructura médica y desarman la planificación de largo plazo de los prestadores. También advirtió que pueden complicar la compra de insumos y medicamentos importados.

El dirigente alertó que las consecuencias van a llegar a los afiliados en el corto y mediano plazo, con una reducción en la continuidad y el alcance de las coberturas.

Qué cambia con el fallo: las cuotas no quedan congeladas

El fallo de la Corte, firmado por unanimidad por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no congela las cuotas ni prohíbe los aumentos. Lo que hace es invalidar los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y restituir el esquema de la ley 26.682: la Superintendencia de Servicios de Salud debe volver a fiscalizar y autorizar los valores de los planes.

Según esa ley, las subas tienen que estar justificadas por variaciones en la estructura de costos y por un cálculo actuarial razonable. Además, la Corte revocó la parte del fallo de la Cámara Federal de La Plata que limitaba los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, el tribunal no fijó un tope automático, sino que le devolvió al Estado la facultad de decidir.

El caso se originó en el amparo de una afiliada de Swiss Medical, cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Un mercado cautivo: el argumento a favor de la regulación

Del otro lado, el periodista especializado en economía Pablo Wende celebró la decisión de la Corte en su columna de este viernes en Río Negro Radio. A su entender, la medicina prepaga es un servicio que necesita algún tipo de regulación porque el afiliado queda cautivo: después de los 50 años, si la cuota se vuelve impagable, es muy difícil que otra empresa lo acepte.

“No es que no tiene que haber aumentos, porque la medicina aumenta mucho en el mundo, pero tenés que permitir aumentos que estén en relación al salario”, sostuvo. Según Wende, la consecuencia de las subas fue que más de un millón de personas se dieron de baja de las prepagas, en lugar de cambiarse de empresa.

Mientras tanto, resta saber cómo y cuándo la Superintendencia de Servicios de Salud retomará el control de los aumentos, un punto clave para los afiliados que esperan definiciones sobre los próximos ajustes de sus cuotas.