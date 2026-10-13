El IPC de Neuquén bajó en septiembre de 2026: la inflación mensual fue del 2,1%
La Dirección Provincial de Estadística y Censos difundió este martes 13 de octubre el dato de inflación de Neuquén correspondiente al noveno mes del año. Cuál fue el rubro que más aumentó.
Según el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén, la inflación de septiembre fue del 2,1%, lo que representa una variación del 0,2% respecto de agosto, que se ubicó en 2,3%. En tanto, el IPC a nivel nacional se posicionó en 1,9 %.
Los rubros con mayores incrementos fueron prendas de vestir y calzado y Educación, ambos con un alza del 3%. Con este resultado, la inflación acumulada en Neuquén llegó al 25,4% y la interanual se posicionó en el 35,3%.
La inflación interanual de Neuquén se posicionó en 35,3%
A los rubros mencionados le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles y Recreación y cultura, ambos con 2,6%. En contracara, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Transporte (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%).
Según el reporte de la cartera provincial, Educación es el rubro con mayor variación interanual con un 53,6%. El informe también detalla que los Bienes registraron un aumento mensual de 1,8%, inferior al de los Servicios (2,4%).
De acuerdo al reporte del Gobierno Provincial, la inflación de septiembre de 2026 fue la más baja en un año. Entre mayo y agosto de este año varió entre 2,2 y 2,3%, mientras que lo meses de mayor incremento fueron marzo y abril, con 3,5% y 3% respectivamente.
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