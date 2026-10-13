El IPC de Neuquén bajó en septiembre de 2026: la inflación mensual fue del 2,1%

Según el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén, la inflación de septiembre fue del 2,1%, lo que representa una variación del 0,2% respecto de agosto, que se ubicó en 2,3%. En tanto, el IPC a nivel nacional se posicionó en 1,9 %.

Los rubros con mayores incrementos fueron prendas de vestir y calzado y Educación, ambos con un alza del 3%. Con este resultado, la inflación acumulada en Neuquén llegó al 25,4% y la interanual se posicionó en el 35,3%.

La inflación interanual de Neuquén se posicionó en 35,3%

A los rubros mencionados le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles y Recreación y cultura, ambos con 2,6%. En contracara, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Transporte (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%).

Según el reporte de la cartera provincial, Educación es el rubro con mayor variación interanual con un 53,6%. El informe también detalla que los Bienes registraron un aumento mensual de 1,8%, inferior al de los Servicios (2,4%).

De acuerdo al reporte del Gobierno Provincial, la inflación de septiembre de 2026 fue la más baja en un año. Entre mayo y agosto de este año varió entre 2,2 y 2,3%, mientras que lo meses de mayor incremento fueron marzo y abril, con 3,5% y 3% respectivamente.