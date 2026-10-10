Quién era el hombre que murió en un taller mecánico de Neuquén: imputarán al dueño de lugar por tener cocaína escondida. Foto; Emiliano Ortiz

La causa que investiga la muerte del hombre de 33 años que fue golpeado y atado con precintos en un taller mecánico de la calle Fava al 600 en Neuquén capital, dio un giro abrupto en las últimas horas. Por un lado, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia ordenada por la fiscal de Homicidios, Guadalupe Inaudi; por el otro, los allanamientos en el inmueble derivaron en la apertura de una investigación paralela vinculada al narcotráfico. Fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la víctima es Leonardo Zaschka.

Un hallazgo que conecta con el microtráfico

Durante las diligencias realizadas en el establecimiento especializado en electricidad automotriz, los investigadores hallaron aproximadamente 300 gramos de cocaína ocultos en uno de los vehículos del lugar.

El hallazgo refuerza la hipótesis de un escenario con presuntos delitos conexos al microtráfico. Además, este medio confirmó que la vivienda ya contaba con dos denuncias anónimas registradas en septiembre, tramitadas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación Neuquén Te Cuida, del Ministerio de Seguridad.

A raíz de esto, este sábado la fiscal Silvia Moreira formulará cargos por la tarde contra el dueño del taller por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Causa de muerte y situación procesal

En paralelo, el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense determinó que las lesiones externas que presentaba Zaschka no tenían entidad suficiente para causarle la muerte de forma directa.

Causa preliminar de muerte: Los peritos médicos establecieron que el deceso se produjo por una congestión cardiopulmonar asociada a un posible cuadro de delirio agitado, diagnóstico que deberá ser ratificado o descartado mediante estudios complementarios.

Hasta el momento, ni el propietario ni un segundo hombre —quienes habrían discutido con la víctima, para luego golpearla y reducirla con precintos y sogas previo a la llegada policial— fueron vinculados formalmente a una causa por homicidio. Sin embargo, la fiscalía mantendrá abiertas todas las líneas de investigación hasta contar con los resultados toxicológicos e histopatológicos definitivos.