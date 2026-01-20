El Merval rebota 1,7% aunque la tensión global presiona al riesgo país que roza los 580 puntos
La bolsa porteña opera con tendencia positiva a media rueda, de la mano de YPF, Edenor y Macro. En Wall Street, los papeles argentinos se despegan de la volatilidad internacional, aunque los bonos sienten el impacto.
En una jornada marcada por la cautela en los mercados internacionales, los activos de renta variable (acciones) argentina logran diferenciarse y operan con números verdes este martes. Pasadas las 14 horas, el índice S&P Merval avanza un 1,70%, ubicándose en los 2.962.330 puntos, traccionado principalmente por el buen desempeño de los sectores regulados y financiero.
Sin embargo, la incertidumbre global le pone un techo a la euforia: la deuda soberana opera con correcciones, lo que empuja al riesgo país nuevamente al alza, rozando la zona de los 580 puntos.
ADRs: Energía y Bancos lideran en Wall Street
La pantalla en Wall Street muestra una clara preferencia de los inversores por los papeles vinculados a la energía y al sistema financiero, que actúan como refugio ante la volatilidad de las tecnológicas (Globant cae más del 4%).
Los papeles argentinos que más suben en Nueva York son:
- Edenor (EDN): +3,28%.
- Banco Macro (BMA): +3,13%.
- YPF (YPF): +2,54%.
- TGS (Transportadora Gas del Sur): +2,31%.
Este rebote en las energéticas coincide con las novedades regulatorias locales y la expectativa de mejora en los balances corporativos del sector para el arranque de 2026.
Bonos y riesgo país
La renta fija, en cambio, acusa el golpe del clima externo. La toma de ganancias en los bonos Globales y Bonares se traduce en una suba del riesgo país, que elabora el JP Morgan.
El indicador sube un 1,90% en lo que va del día y se ubica en los 577 puntos básicos, sumando 11 unidades respecto al cierre anterior (566). El mercado de deuda se mueve con mayor sensibilidad a las noticias geopolíticas que llegan desde el norte, inyectando volatilidad a una plaza que venía de semanas de compresión de tasas.
