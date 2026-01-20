¡DÓLAR HOY! Con un mercado cambiario estable, así cotizan el dólar y dólar blue este martes 20 de enero
Minuto a minuto: así cotizan el dólar oficial, el blue y el MEP este martes 20 de enero. Los valores del Banco Provincia de Neuquén y la cotización actualizada para quienes vacacionan en el exterior.
Luego de un lunes de movimientos, el dólar oficial inicia la jornada de este 20 de enero bajo la lupa del mercado luego de haber roto su racha bajista. Ayer, la divisa subió 5 pesos, interrumpiendo la marcada caída de la semana anterior en la que había perdido $30 hasta tocar los $1.450, un valor que no registraba desde el pasado 20 de noviembre.
El dólar oficial hoy cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Con este movimiento, la divisa acumula una bajada de $30, alcanzando el valor más bajo desde el 20 de noviembre.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 20 de enero 2026
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 20 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1435
|1465
|Banco Nación
|1420
|1470
|Banco ICBC
|1415
|1465
|Banco BBVA
|1423
|1465
|Banco Supervielle
|1347
|1477
|Banco Ciudad de Bs As
|1410
|1470
|Banco Patagonia
|1425
|1475
|Banco Hipotecario
|1420
|1470
|Banco Santander
|1420
|1470
|Banco Credicoop
|1420
|1470
|Banco Macro
|1420
|1470
|Banco Piano
|1415
|1460
|Banco BPN
|1395
|1465
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 20 de enero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este martes 20 de enero 2026:
- $1.400 para la compra.
- $1.470 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 20 de enero 2026
Martes 20 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1485
|1505
Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?
El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:
- Dólar MEP (Bolsa): cerró la rueda en $1.471 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.
- Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.516 marcando el techo de las cotizaciones financieras.
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 20 de enero 2026
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $ 1914 en enero 2026.
