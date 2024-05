El precio de los medicamentos que más consumen los jubilados subió 477% en un año

Los medicamentos que más consumen los adultos mayores se incrementaron a una velocidad inusitadamente alta en los últimos meses, superando con creces la inflación acumulada en el último año.

En efecto, el precio de los diez medicamentos que más consumen los jubilados subió un 477% en promedio en los últimos doce meses.

Se trata de artículos de primera necesidad para una población altamente vulnerable. Un conjunto de personas que se ha constituido en el principal aportante para el superávit fiscal del primer trimestre, que el presidente Javier Milei presenta como un logro de gestión.

El dato surge de un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El estudio señala que «desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente remarcaron sus precios en 157%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período (133,6% considerando 8,9% para abril según REM de BCRA)».

En el detalle de los precios puede observarse que algunos de los medicamentos más utilizados por los adultos mayores aumentaron incluso por encima del 500% el último año. La aspirina por ejemplo pasó de $841,84 en abril de 2023 a $5.587,53 en abril de 2024, un aumento del 564%. Algo similar sucede con el Ibupirac 600, que aumentó un 548%.

Los farmaceuticos de la región señalan que muchos adultos mayores llegan a la farmacia con las prescripciones médicas distribuidas en tres recetas «para elegir cuál pueden pagar y no perder la receta del medicamento que no pueden pagar», o que en algunos casos solicitan al farmacéutico que les venda el blister fraccionado para poder pagar y no cortar el tratamiento.

