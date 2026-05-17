Giro de utilidades: qué implica el mecanismo por el cual el BCRA traspasará $24,4 billones al Tesoro Nacional

Tras conocerse el dato de inflación de abril que marcó una desaceleración en la suba de precios, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso el traspaso de $24,4 billones al Tesoro Nacional, una medida que el Gobierno defiende como un paso hacia el saneamiento de las cuentas, pero que analistas privados tildan de «contabilidad creativa».

El funcionario comunicó que la medida fue en concepto de dividendos correspondientes al ejercicio 2025, resultado del balance anual de la entidad, que mostró una mejora del 34% interanual y un patrimonio neto de $51,3 billones (un alza del 66,3% respecto al año anterior), según informó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a la información suministrada por el Palacio de Hacienda, la cifra transferida no se volcará al gasto corriente, sino que tendrá dos destinos contables específicos:

$6 billones se utilizarán para la constitución de depósitos del Tesoro dentro del propio BCRA.

se utilizarán para la dentro del propio BCRA. $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles (LI) que se encuentran en la cartera del Banco Central, lo que equivale a un valor nominal estimado de US$ 21.700 millones.

Para el equipo económico, esta operación es una victoria financiera que permitiría reducir la deuda bruta del Tesoro Nacional en cerca de un 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

En su comunicado, el Gobierno justificó que esta decisión forma parte del proceso iniciado en diciembre de 2023 para recomponer el balance del BCRA, deteriorado por gestiones anteriores que emitieron Letras Intransferibles como contrapartida por el uso de reservas internacionales para financiar el déficit crónico.

«Contabilidad creativa»: las advertencias del mercado

Más allá de la narrativa oficial, la lupa de los economistas se posó rápidamente sobre los riesgos ocultos del mecanismo. Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, fue uno de los más críticos al exigir mayor consistencia en los números de la autoridad monetaria. «Hay que cortar con la contabilidad creativa y ser consistente», sentenció en sus redes sociales.

Caamaño advirtió que cancelar Letras Intransferibles utilizando utilidades devengadas (ganancias contables, no dólares o pesos físicos reales ingresados) no mejora genuinamente el balance del Central ni reduce la deuda consolidada del sector público.

De igual manera se manifestó Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics. Advirtió que, contrariamente a lo planteado por el oficialismo, la operación “no fortalece” el balance del BCRA sino que lo deteriora, ya que aumentan los pasivos por los depósitos del Tesoro y caen los activos por la cancelación de las LI.

Por su parte, Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), argumentó que las ganancias de la autoridad monetaria no surgieron porque la misma obtuvo plata en el mercado, sino que se dan por una operación contable dentro del propio Estado.

“La mayor parte de las ganancias del BCRA proviene de la compra de LI que hizo el Tesoro con fondos del FMI por encima de su valor contable. Es decir, el Tesoro pagó esas letras por encima de su valuación, lo que generó una ganancia para el Banco Central. Luego, el BCRA giró esas utilidades al Tesoro, que utilizó esos fondos para comprar más LI”, explicó.

El impacto real: ¿hay riesgo de emisión monetaria?

El debate de fondo radica en el impacto que esta maniobra contable puede tener sobre la inflación y el equilibrio fiscal. Si bien el Ejecutivo insiste en la reducción de la deuda bruta, el riesgo monetario latente depende del uso que se le dé a los $6 billones depositados.

Los analistas coinciden en que si esos recursos permanecen inmovilizados y se utilizan exclusivamente para operaciones internas con la propia autoridad monetaria, el efecto final sobre la base monetaria sería neutral.

Sin embargo, el propio BCRA considera los giros de utilidades como una fuente potencial de financiamiento; si el Tesoro llegara a utilizar esos depósitos para cubrir gastos reales de la administración pública, implicaría un aumento de la base monetaria que contradeciría con la política de emisión cero.

Analistas subrayaron a Infobae que la contabilidad utilizada para registrar utilidades y cancelar pasivos no surge de operaciones efectivas de mercado, sino de movimientos internos, por lo que es más complejo analizar el impacto real sobre la deuda y los balances del BCRA.