Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo 2026: el sector público lideró las subas

El poder adquisitivo de los trabajadores formales volvió a recibir un revés durante el tercer mes del2026. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los salarios registrados aumentaron un 3% en marzo de 2026, por lo que quedaron rezagados frente a la inflación que alcanzó el 3,4%.

La dinámica salarial, según precisó el informe, mostró una fuerte heterogeneidad dependiendo del ámbito laboral.

La brecha entre el sector público y el privado

El desglose de los datos oficiales refleja que la tracción del mes estuvo dada por el Estado, mientras que los trabajadores de empresas privadas se llevaron la peor parte en la carrera contra los precios.

Sector público: lideró los incrementos con una suba mensual del 5% . Hacia adentro del Estado, el sector público nacional mostró un avance del 5,8% , mientras que el provincial lo hizo en un 4,7%.

lideró los incrementos con una . Hacia adentro del Estado, el , mientras que el provincial lo hizo en un 4,7%. Sector privado registrado: evidenció un aumento del 2,1% , por lo que perdieron más de un punto porcentual frente a la inflación de marzo.

evidenció un , por lo que perdieron más de un punto porcentual frente a la inflación de marzo. Sector privado informal: reflejó una mejora del 4,7%. Sin embargo, es fundamental destacar que este dato tiene un retraso estadístico metodológico de cinco meses, por lo que en realidad representa la evolución de los sueldos no registrados de septiembre de 2025.



Si se amplía la lupa al primer trimestre de 2026, las remuneraciones formales (promediando privados y públicos) acumularon una suba del 7%. Esta cifra vuelve a quedar en rojo al contrastarse con la dinámica inflacionaria del mismo período, que fue del 9,4%.

En términos interanuales, el índice general de salarios registrados exhibió un avance del 28,1%, nuevamente por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que escaló al 32,6%.

Índice de salarios: siete meses de caída ininterrumpida

Con respecto a los números del Indec, las principales consultoras económicas del país coincidieron en un diagnóstico preocupante sobre la licuación de los ingresos.

Desde Econviews remarcaron que el aumento del 2,1% en el sector privado frente al 3,4% de inflación marca «el séptimo mes consecutivo de caída en términos reales».

En la misma sintonía, Claudio Caprarulo, director de Analytica, advirtió ante esta tendencia: «Es la peor racha desde que asumió La Libertad Avanza«. Además, el economista proyectó un techo bajo para la recuperación de la actividad económica mientras los salarios no repunten.

Por su parte, el equipo de Estudios Económicos del Banco Provincia aportó una mirada histórica del proceso. Señalaron que el salario privado registrado perdió un 1,3% de poder de compra solo en marzo. «Una particularidad de este proceso de desaceleración de la inflación es que no trae una mejora del salario real, sino que, por el contrario, se da en simultáneo con una caída«, explicaron.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, detalló el acumulado de la pérdida: «En marzo volvió a caer el salario real en el sector privado registrado. Ya está casi un 5% abajo de noviembre de 2023. El sector público le ganó a la inflación y recortó un poco la pérdida: todavía está un 17% abajo«.

Finalmente, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, concluyó que la marcada caída responde a un estancamiento en los sectores vinculados a la demanda interna, los cuales concentran la mayor parte del empleo formal en el país.

Con información de Infobae e Indec.