El riesgo país cerró la semana en 573 puntos y el Merval retrocedió: los ADRs operaron con mayoría de bajas

La última rueda financiera de la semana mostró una corrección en los activos argentinos tras las fuertes subas registradas este jueves. Mientras el riesgo país se mantuvo estable en la zona de los 570 puntos, las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) y el S&P Merval operaron mayoritariamente en terreno negativo, en un día marcado por la toma de ganancias de los inversores.

Según datos de Rava Bursátil, el índice S&P Merval en la plaza local se acopló a la tendencia correctiva y bajó un 0,80%, ubicándose en los 3.139.466,65 puntos.

El dato del día: Riesgo País repuntó, pero tras una fuerte caída semanal

El termómetro financiero que monitorea el mercado cerró la semana con una leve suba diaria, pero con un balance semanal sumamente positivo. El riesgo país avanzó un 0,90% este viernes y se ubicó en los 573 puntos básicos.

A pesar de este pequeño rebote diario, el indicador elaborado por el J.P Morgan acumuló un descenso de casi el 9% en la semana, luego de abrir a 624 puntos básicos el lunes.

Este nivel (que alcanza a registrados en el 2018) es clave para las aspiraciones del Gobierno de volver a los mercados internacionales de crédito de cara a los vencimientos de 2026.

Wall Street: cómo operaron los ADRs

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York borraron parte de las ganancias de ayer. La pantalla de Rava Bursátil exhibió mayoría de números rojos al cierre, con el sector bancario y de telecomunicaciones liderando los retrocesos.

Las que más bajaron:

Banco Macro: -2,65%

-2,65% Ternium: -2,64%

-2,64% Banco Supervielle: -2,62%

-2,62% Telecom: -2,41%

-2,41% Loma Negra: -1,64%

Las que subieron a contramano de la tendencia:

Mercado Libre: +1,69%

+1,69% Globant: +1,67%

Edenor: +1,15%

+1,67% +1,15% Pampa Energía : +0,73%

: +0,73% Grupo Fin Galicia: +0,50%

El contexto: toma de ganancias tras la euforia

El movimiento de hoy responde a una «digestión» del mercado luego de la euforia vivida el jueves. Ayer, un dato de inflación en Estados Unidos mejor de lo esperado había disparado las acciones y los bonos, generando subas de hasta dos dígitos en algunos papeles.

Hoy, con un clima externo más cauto y los inversores asegurando rentabilidad, los bonos en dólares mostraron mayoría de bajas leves, aunque cerraron la semana con alzas acumuladas de hasta el 4%.