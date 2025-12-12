Según el Banco Central, se derrumbó la compra de dólares en noviembre después de las elecciones

Desde el gobierno de Javier Milei indicaron este viernes que la demanda de dólares se derrumbó luego de las elecciones de octubre. El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, aseguró que hubo una abrupta merma en la compra de la moneda norteamericana en el mes de noviembre.

El funcionario lo informó durante una presentanción en el Seminario Internacional LarrainVial, en donde analizó la situación del sistema financiero y los mercados.

Desde Infobae revelaron que Werning aseveró que la demanda de dólares pasó de USD 5.300 millones en octubre a USD 1.100 millones el último mes.

El vice del BCRA concluyó que esto se debió a un cambio en la visión de los ahorristas y la percepción del riesgo país. En este sentido, destacó que la volatilidad cambiaria se estabilizó sin haber realizado anuncios sombre el régimen actual.

“La historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza: el miedo al pasado, y no un desequilibrio económico, impulsó la demanda de dólares en 2025”, detalló Werning.

En este sentido, también resaltó que el dólar minorista pasó de una demanda pico en septiembre de USD 4.600 millones mensuales a USD 200 millones en noviembre.

En cuanto a los gastos turísticos y pago de importaciones, cayó a USD 1.100 millones contra USD 6.400 millones de septiembre y USD 5.300 millones de octubre, aunque esto aún no fue oficializado en un documento del BCRA.

Mercado de deuda, riesgo país y tasa de interés: el balance del vice del BCRA

Con respecto a lo que fue el momento de incertidumbre económica previo a las elecciones, Werning resaltó el impacto moderado en actividad e inflación: «Fue acotado relativo al tamaño del shock».

Además, dijo que las tasas de interés y los rendimientos de títulos del Tesoro se encuentran en ninveles inferiores a los que había durante el funcionamiento de las LEFI luego del proceso electoral.

“Confianza en la competencia de monedas: los ahorristas que rotaron sus portafolios hacia el dólar lo hicieron manteniendo sus ahorros dentro del sistema bancario”, afirmó.

El indicador del JP Morgan cayó más de 450 puntos básicos luego de las elecciones (624 unidades este viernes 12 de diciembre), mientras que los rendimientos bajaron más de 30 puntos porcentuales.

“Se observa un repentino fin de la actitud de wait and see corporativa y la reapertura inmediata del mercado para financiamiento de empresas”, anticipó en marco de los más de de USD 4.000 millones que colocaron las compañías en Obligaciones Negociables (ON) entre noviembre y diciembre, contextualizó Infobae.