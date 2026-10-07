El riesgo país roza los 600 puntos y el Merval cae por la tensión financiera global este miércoles 7

La jornada financiera de este miércoles 7 de octubre refleja números rojos para los activos locales. El riesgo país avanza de forma sostenida y recorta el optimismo de las ruedas previas, mientras que el índice Merval profundiza las pérdidas en la plaza bursátil.

El desempeño de los mercados argentinos responde de manera directa a un contexto internacional adverso. En Wall Street, los principales indicadores registran caídas ante una nueva escalada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con tasas que alcanzan máximos inéditos desde el año 2002.

A este escenario financiero se suma la presión geopolítica. El precio del crudo supera los US$100 por barril a raíz de las crecientes hostilidades en Medio Oriente. Esta conjunción de factores globales golpea a las monedas de la región y condiciona la evolución de los títulos y las acciones de la Argentina.

Qué pasa con los bonos

Según la última actualización en los paneles de Rava Bursátil de las 15:30, el riesgo país medido por JP Morgan marca un incremento del 3% este miércoles, para ubicarse en los 590 puntos básicos. Durante la primera mitad del día, este indicador tocó un máximo intradiario de 600 unidades.

En el segmento de la renta fija, los títulos soberanos muestran un comportamiento mixto con variaciones acotadas. Entre los bonos emitidos en dólares bajo ley extranjera, el Global 2035 retrocede un 0,9%, mientras que el Global 2030 anota una mínima alza del 0,1%. Por su parte, en la legislación local, el Bonar 2030 sube un 0,2% y el Bonar 2029 avanza un 0,3%.

Así operan los activos locales y ADRs en Wall Street

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval acusa el impacto externo y retrocede un 2,1%, hasta los 2.834.895 puntos. Medido en moneda estadounidense, el panel líder cae un 1,9% y se ubica en las 1.762 unidades.

El panel general de acciones locales presenta bajas generalizadas. Las caídas más pronunciadas corresponden a Cresud con un descenso del 3,9%, YPF con un 3,5%, Banco Francés con un 3,4% y Banco Macro con un 3,2%.

En Wall Street, los recibos de depósito estadounidenses de las empresas argentinas replican esta tendencia negativa. Los papeles de Cresud ceden un 3,4%, los de YPF bajan un 3,4% y los del Banco Francés retroceden un 3,3%. Como excepción en la pizarra extranjera, las acciones de Mercado Libre logran un leve repunte del 0,8%.

Dólar

En el mercado cambiario, las cotizaciones financieras transitan la jornada con cierta calma y leves descensos. El dólar MEP cotiza a $1.538,71, con una baja diaria del 0,2%. El Contado con Liquidación se ubica en $1.609,25, lo cual representa una caída del 0,3% en el día.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista permanece en $1.520,00 y el minorista oficial en $1.540,00. El dólar tarjeta alcanza los $2.002. En el ámbito de los activos digitales, el dólar cripto muestra un ligero aumento del 0,4%, para negociarse a $1.620,92. En cuanto a las brechas cambiarias, la distancia entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación se ubica en un 4,50%.

Contexto: el mercado golpeado

De acuerdo con la información de los portales Infobae y Bloomberg, el encarecimiento de la deuda estadounidense funciona como el principal lastre para las bolsas. La tasa del bono del Tesoro a 30 años trepó al 5,72%, un récord no visto desde 2002. En paralelo, la referencia a 10 años superó el 5,35%. Los inversores optan por la prudencia a la espera de las minutas de la Reserva Federal, en busca de pistas sobre futuras decisiones de política monetaria frente a una inflación persistente.

Este temor inflacionario se nutre de la escalada en los precios de la energía. El crudo Brent vulneró nuevamente la barrera de los US$100 por barril. Este repunte responde a los recientes ataques contra buques cargueros en el estrecho de Ormuz y las hostilidades en Medio Oriente, una zona clave para el suministro mundial.

A nivel local, el mercado sopesa estos factores exógenos junto a variables macroeconómicas propias. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central elevó la proyección de inflación para el mes de septiembre y recortó las previsiones de crecimiento de la actividad para el año 2026.