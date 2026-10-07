Luis Caputo viaja a la Asamblea del FMI y busca cerrar la revisión que destraba US$900 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este fin de semana a Bangkok, Tailandia, para participar de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí volverá a tomar contacto con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, mientras sigue abierta la tercera revisión del acuerdo vigente, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La delegación argentina estará integrada también por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios. Las reuniones se desarrollarán del 12 al 18 de octubre, de acuerdo con el programa oficial del FMI.

Qué está en juego en la tercera revisión del acuerdo con el FMI: el desembolso de US$900 millones

La reunión con Georgieva será una nueva oportunidad para intentar cerrar la revisión pendiente, de la que depende un desembolso de US$900 millones.

La misión técnica encabezada por Joyce Wong terminó su trabajo en Buenos Aires a fines de septiembre, según informó el organismo, pero el FMI todavía no comunicó la aprobación. Para eso falta el informe del staff y la decisión del Directorio.

Según la agencia, en el Gobierno confían en que la auditoría será aprobada. Lo que resta saber es cómo se tratará el desvío fiscal del primer semestre.

El programa exige un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026. En la primera mitad del año, el Gobierno alcanzó 0,6% del PBI, apenas por debajo de la meta semestral de 0,7%, de acuerdo con datos oficiales. Una de las opciones es que la Argentina pida un waiver, es decir, una dispensa por ese incumplimiento.

El dato positivo para el Gobierno son las reservas. El Banco Central compró más de US$14.000 millones en el año, por encima del piso de US$10.000 millones que fijó el programa monetario. Además, la Argentina supera la meta de acumulación neta de reservas acordada con el FMI, según estimaciones de la consultora Analytica.

Qué dijo Kristalina Georgieva al abrir la Asamblea del FMI: inteligencia artificial, energía y deuda

Georgieva habló este miércoles en Singapur, en el discurso previo a las reuniones de Bangkok. Planteó que la economía mundial está tironeada en dos direcciones: un shock energético negativo por los conflictos en Medio Oriente y un shock de demanda positivo por la inteligencia artificial.

Sobre la IA, sostuvo que la inversión en inteligencia artificial, en relación con el PIB, va a alcanzar y probablemente superar lo que se invirtió en ferrocarriles, redes eléctricas o telecomunicaciones. Según estimaciones del FMI, el hardware de IA y los productos relacionados ya representan más de una décima parte del comercio mundial de bienes.

Georgieva advirtió también que ese auge puede profundizar la desigualdad entre las economías integradas a la IA y las que quedan al margen.

En cuanto a la energía, señaló que los precios persistentemente altos generan fuertes presiones inflacionarias, porque encarecen fertilizantes, alimentos e insumos industriales.

Además, alertó que la deuda pública mundial va en camino de superar el 100% del PIB. Según la agencia, pidió a las economías avanzadas planes de consolidación fiscal a mediano plazo, y a los países emergentes y de bajos ingresos, reconstruir sus márgenes fiscales y sus reservas internacionales.

La directora del FMI reclamó además mantener una política monetaria prudentemente restrictiva, vigilar los riesgos financieros que genera la concentración en la IA e impulsar reformas estructurales que reduzcan la burocracia.

Además del encuentro con Georgieva, el ministro participará de las reuniones de los distintos comités y del plenario de gobernadores del organismo.