El mercado bajó a 1,5% la proyección de crecimiento del PBI para 2026

El mercado redujo la previsión de crecimiento del PBI a 1,5% para 2026, desde un 2,1% de la medición anterior.

Fuerte recorte del mercado a la proyección de crecimiento

La corrección forma parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este martes el Banco Central, en el cual participaron 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras.

El recorte se produjo luego de conocerse que en el segundo trimestre la economía cayó 1,4% en la medición interanual y 2,9% con relación al período previo.

Además, los datos que ya se difundieron de agosto no fueron prometedores, aunque en los referidos a septiembre se observaron algunos avances en sectores que venían rezagados.

Dado este cuadro, los analistas estiman que en el tercer trimestre del año la economía se contraerá 1% y que en el último período se recuperará 0,7%.

Tanto el presidente, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, señalaron que los datos anticipados del EMAE que elabora el INDEC no estaban “midiendo bien”.

“El EMAE desestacionalizado no refleja los cambios estructurales que se están produciendo en la economía”, señaló Caputo en un stream libertario.

A modo de justificación de su postura, el ministro explicó: “Un mes baja 2%, otro mes sube 1,9% otro mes baja 1,8% y por eso no se necesita saber mucho de economía para entender que no es posible que la economía un mes suba al 25% y al mes siguiente baje al 24%”.

Por este razonamiento, insistió en que la serie del EMAE del INDEC no capta en forma adecuada las modificaciones en la economía y se refugió en la serie tendencia-ciclo, que marca un suave crecimiento.

“La tendencia ciclo saca el ruido y todas esas cosas que pueden parecer puntuales, pero no lo son, como por ejemplo paros, lo que sucedió en el Mundial o los días que tendremos sin actividad en noviembre por la visita del Papa”, indicó.

De esta forma, Caputo intentó justificar la caída de los indicadores oficiales, pero ahora se sumó la percepción negativa del sector privado.

Si bien los datos de crecimiento son desalentadores, el mercado ve que la inflación seguirá un sendero bajista, oscilando en la zona de 1,9 y 1,7% para cerrar el año en 30%. Para los próximos 12 meses, la inflación esperada es de 21,1%, en línea con lo que el Gobierno planteó en el presupuesto.

Respecto del dólar, tampoco se observan sobresaltos con un valor a diciembre de $ 1.614 y a 12 meses de $ 1.945.