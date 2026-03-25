El riesgo país perforó los 600 puntos, mientras que el dólar amplió la brecha con el techo de la banda

La calma en los mercados internacionales ante un posible cese al fuego en la guerra en Medio Oriente se replicó en Argentina. Los activos financieros en Wall Street operaron al alza, mientras que el riesgo país perforó la barrera de los 600 puntos. A su vez, el dólar continuó bajando y estiró la brecha con el techo de la banda en un máximo en nueve meses.

Los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- registraron una ganancia promedio de 0,6% este miércoles 25 de marzo. Según precisó Rava, si bien el indicador del J.P Morgan tuvo un salto del 1,5%, finalmente el riesgo país cerró en 595 puntos básicos.

Por su parte, el índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1% y concluyó en 2.805.316,38 puntos.

Con respecto a los ADR’s nacionales, se registraron mayoría de ganancias, con sólo tres activos en rojo con pérdidas de hasta un poco más del 1%. Del otro lado, se reportaron solo incrementos liderados por BBVA (+4,06%), Irsa (+3,73%), Telecom (+3,61%) y Banco Supervielle (+3,19%).

El dólar sigue bajando y tocó un máximo en la distancia con la banda superior

Mientras el BCRA continúa comprando dólares, el tipo de cambio mayorista bajó hasta los $1.377,5 (-$13) y estiró la distancia con el techo de la banda (hoy a $1.646,09) al 19,5%, la más alta en casi nueve meses, según precisó Ámbito Financiero.

Por su parte, los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas de hasta el 1,4%, por lo que se concluye que el mercado «pricea» un dólar a $1.384 para fines de marzo.

Mientras tanto, el dólar minorista cotizó a $1.352,87 para la compra y $1.402,60 para la venta; en el Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la venta.

De esta manera, el dólar tarjeta (oficial más el 30% deducible del Impuesto a las Ganancias) se ubicó en $1.820.

Del lado financiero, el dólar MEP bajó a $1.406,29 (-0,7%) y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.455,29 (-1%). Si bien los tipos de cambio alternativos se mantienen por encima del dólar oficial, la brecha se mantiene relativamente baja, lo que implica un escenario de calma financiera.