Los salarios registrados perdieron contra la inflación en el arranque de 2026: el impacto en el poder adquisitivo

El inicio del año trajo un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores argentinos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec), los salarios registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación durante el primer mes de 2026.

A partir de los últimos datos brindados por el organismos, se supo que el índice de salarios registrados marcó un incremento del 2% en enero. De esta manera, los ingresos formales evolucionaron muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubicó en un 2,9% en el mismo período.

Asimismo, el desempeño de las remuneraciones resultó sumamente dispar según las distintas áreas de la economía nacional. El sector privado registrado mostró un alza del 2,1%, mientras que el sector público apenas registró un leve avance del 1,8%.

Por su parte, el segmento privado no registrado encabezó las subas con un 4,4%, aunque este número informal presenta un rezago estadístico de cinco meses.

La pérdida histórica del poder adquisitivo

Al analizar la comparación interanual, el índice general de salarios registrados exhibió una suba del 29%. Este porcentaje también se posicionó por debajo de la variación anual de la inflación, que alcanzó un implacable alza del 32,4%. Dentro de esta medición oficial, el ámbito privado formal tuvo una variación del 28,5% y el sector público llegó al 30%.

La evolución salarial de los últimos cien meses demuestra un deterioro estructural crónico en la economía nacional.

A partir de los datos del Indec, desde infobae precisaron que desde septiembre de 2017 hasta diciembre de 2025, el sueldo neto promedio del sector privado tuvo un vertiginoso aumento nominal del 7.529%. Sin embargo, durante ese mismo extenso lapso el IPC subió un 8.509%, superando a las remuneraciones por 980 puntos porcentuales.

Esta enorme diferencia implica una dolorosa caída del 11,38% en el poder adquisitivo promedio de los empleados formalizados.

La pérdida real de los ingresos se agrava notoriamente al evaluar la canasta de productos básicos, que pasó de costar $3.520 en 2017 a valer $325.370 a fines del año pasado. Mientras que antes el salario permitía adquirir casi seis canastas, hoy ese sueldo promedio solo alcanza para comprar poco menos de cinco. En términos porcentuales, implica una reducción del 17,4% en la capacidad de compra respecto a casi 10 años atrás.