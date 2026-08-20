El llamativo análisis de Coudet tras el empate de River en Colombia: del «jugó como pudo» a «firmar un empate»

El entrenador de River Plate, Chacho Coudet, analizó el empate 0-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y valoró el esfuerzo de su equipo para afrontar un partido que se disputó a 2.700 metros de altura.

En conferencia de prensa Coudet reconoció que la altitud fue un factor determinante y valoró la capacidad del Millonario para adaptarse a las condiciones del partido. «Claro que tuvo un papel determinante lo de la altura, los 2.700 metros lo sentimos todos. Nos acomodamos de la mejor manera. Tuvimos un poco de suerte en no sufrir en la parte defensiva, porque no teníamos prácticamente recambio en la altura», reconoció.

El entrenador consideró que el resultado es positivo para el conjunto de Núñez, especialmente por el contexto y las ausencias que tuvo el equipo. Ahora, la serie se definirá en el Monumental. «River jugó como pudo, si estuviesen todos los jugadores sería otra cosa. Es un buen punto. Ahora vamos a jugar con nuestra gente, completos y ojalá podamos regalarle a nuestra gente la clasificación», señaló.

"(RIVER JUGÓ) COMO PUDO." El Chacho Coudet analizó el empate 0-0 entre Independiente Santa Fe y River por la ida de los octavos de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/wfOaZxHfUh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Coudet y la participación de los juveniles de River

El entrenador también se refirió a los juveniles que debieron sumar minutos en un escenario exigente y reconoció que no era el contexto que hubiese elegido para ellos.

«Siempre habrá un momento en que los chicos nos van a ayudar, pero acá no había jugado ninguno en la altura. Me hubiese gustado que vieran un fútbol como el otro día, pero todos hubiésemos firmado un empate con todo el contexto. Entre las dificultades y la altura, me parece que volvemos bien a casa», explicó.

"CREO QUE TODOS HUBIÉSEMOS FIRMADO EL EMPATE." Coudet se expresó sobre cómo llegó River a jugar la ida de los octavos de la CONMEBOL #Sudamericana vs. Independiente Santa Fe. ¿Coincidís con el DT del Millonario? pic.twitter.com/1CBbuwFAqW August 20, 2026

Además, Coudet habló particularmente de Tobías Ramírez, quien viene sumando minutos en Reserva después de un período de inactividad. «Tobías está jugando Reserva porque tuvo mucho tiempo parado, pero todavía pensamos que necesita ritmo», comentó.

Coudet anticipó cuatro regresos para la revancha en el Monumental

De cara al partido de vuelta, Coudet espera recuperar a varios futbolistas importantes y adelantó que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi podrían estar disponibles. «Me quiero adelantar: para la vuelta seguramente estarán bien Montiel, Acuña, Driussi y estaremos más completos», anticipó.

Finalmente, el entrenador remarcó que River afrontó el encuentro con las mejores alternativas disponibles y confió en que la revancha tendrá otra dinámica en Buenos Aires.

«Hemos jugado con lo mejor que teníamos, tuvimos que alternar alguna posición y alguna cosa. Jugando en casa estaremos todos juntos, más enchufados y con muchísimo más fútbol«, anticipó.

El 0-0 en Bogotá dejó abierta la serie y todo se definirá en el partido de vuelta de los octavos de final. River buscará hacer valer la localía en el Monumental para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Otamendi, tras el empate de River: «Es positivo»

“Es un resultado positivo porque jugamos fuera de casa. Lo importante es mantener el arco en cero. Sabemos que definimos en casa, entonces tenemos que llegar de la mejor manera y nos prepararemos para llegar bien”, expresó el defensor después del encuentro.

De cara al partido de vuelta, Otamendi remarcó la necesidad de aprovechar la localía para conseguir la clasificación. “Lo importante es no perder y no recibir goles. En casa tenemos que hacerlo mejor para avanzar a la siguiente fase”, sostuvo.

"LO IMPORTANTE ES MANTENER EL ARCO EN CERO" Nicolás Otamendi tras el empate de River ante Santa Fe por la #Sudamericana.



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Con información de ESPN