Elon Musk rompe todos los récords y su patrimonio ya supera los USD 600.000 millones

La nueva valuación de SpaceX fue determinante para que Musk superara una cifra nunca antes alcanzada.

Elon Musk volvió a sacudir el tablero económico al convertirse en la primera persona en la historia en superar los USD 600.000 millones de patrimonio. El empresario estadounidense alcanzó los USD 677.000 millones y estableció una marca inédita entre las grandes fortunas del planeta.

SpaceX, la clave detrás del salto de Elon Musk

Este récord está directamente vinculado con la nueva valuación de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Musk. La empresa alcanzó un valor estimado de USD 800.000 millones, lo que impulsó de manera decisiva el patrimonio personal del magnate.

Además, a comienzos de junio de 2024, SpaceX concretó una oferta de recompra de acciones que duplicó su valuación en menos de un año. Según informó Infobae, pasó de USD 400.000 millones a USD 800.000 millones y aceleró el crecimiento de la fortuna de su fundador.

Como consecuencia, la participación accionaria del 42% que posee Musk en la firma representa actualmente USD 336.000 millones. Así, el incremento permitió sumar USD 168.000 millones a su patrimonio en un corto período de tiempo.

En paralelo, inversores señalaron que SpaceX evalúa una posible salida a bolsa en 2026. Incluso sin esa operación, la valuación alcanzada ya posiciona a la empresa como el activo más relevante dentro del entramado financiero de Musk.

Tesla, xAI y los activos que sostienen la expansión del patrimonio de Elon Musk

Pero el crecimiento patrimonial del empresario no se limita solo al sector aeroespacial. Musk mantiene una participación del 12% en Tesla, valuada en alrededor de USD 197.000 millones, que sigue siendo un componente central de su riqueza.

A ese monto se suman las opciones sobre acciones vinculadas al CEO Performance Award de 2018. Sin embargo, su valor fue reducido a USD 69.000 millones tras una anulación judicial en Delaware, resolución que aún espera definición en la Corte Suprema de ese estado.

Finalmente, dentro de este esquema de activos estratégicos aparece xAI Holdings, la firma dedicada a inteligencia artificial. La empresa negocia una captación de fondos con una valuación estimada en USD 230.000 millones, lo que agrega otros USD 60.000 millones al patrimonio de Musk a partir de su participación mayoritaria.