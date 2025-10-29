Scott Besent compró pesos por US$ 2.082 millones para sostener el tipo de cambio

Fue una de las noticias más resonantes en las dos semanas previas a la elección legislativa del domingo, en la que el gobierno de Javier Milei obtuvo un rotundo triunfo nacional. El Tesoro de los Estados Unidos compró pesos, y de esa manera inyectó en Argentina los dólares que se necesitaban para evitar una disparada mayor del tipo de cambio.

En efecto, durante las última ruedas cambiarias previas al comicio y ante una fiebre generalizada por la dolarización de carteras para cobertura, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos apoyó explícitamente al gobierno argentino en varias ocasiones, anticipando lo que finalmente sucedió: la administración Trump decidió intervenir de forma directa en el mercado cambiario local para sostener al gobierno de Javier Milei en medio de la corrida.

Sin embargo, y si bien existía certeza respecto a la oferta extraordinaria de divisas que apareció al menos en cuatro oportunidades de parte de los Estados Unidos, hasta el momento no estaba del todo clara la forma en que se había estructurado la intervención del gobierno norteamericano. Las dudas comenzaron a despejarse ayer.

La intervención directa del gobierno norteamericano en el mercado cambiario argento fue crucial para sostener la banda superior de flotación en la previa a las elecciones, y además terminó siendo buen negocio financiero para el Tesoro de los Estados Unidos.

Un informe publicado por el Banco Central y replicado por el economista Alejandro Giacoia de la consultora Econviews, revela que los pesos que compró Scott Besent hasta la semana pasada, se encuentran colocados en una letra de liquidez en pesos, emitida por la entidad monetaria argentina.

Se supo además, que el monto total de la operación fue hasta el viernes pasado de US$ 2.082 millones. Esa es la cantidad que efectivamente aportó el Tesoro de los Estados Unidos en medio de la corrida cambiaria previa a las elecciones, a fin de sostener el tipo de cambio.

La oferta extraordinaria de divisas que «apareció» sobre el cierre las jornadas cambiarias más álgidas en la previa de la compulsa electoral, permitió defender la banda superior de flotación (ubicada hoy en $1.491) en momentos en los que el Banco Central se veía obligado a comenzar a utilizar parte de las reservas prestadas por el Fondo Monetario para hacer frente a una demanda que parecía no agotarse.

En el último balance del BCRA parece confirmarse dónde quedaron los pesos del US Treasury.



Se registró una suba fuerte en el stock de letras emitidas en moneda nacional (USD 2,082 mill.) En principio no son dollar-linked. En el pdf figuran como letras de liquidez.@econviews pic.twitter.com/5n4Ge9YVbh — Alejandro Giacoia (@alegiacoia) October 28, 2025

Tras el éxito electoral de La Libertad Avanza, la jugada no solo significó una fuerte señal de apoyo geopolítico de parte de la administración Trump para con el presidente Javier Milei, sino que terminó siendo un formidable negocio financiero para el Tesoro de los Estados Unidos, que compró pesos cuando el dólar tocó picos de cotización mayorista de $1.500 y que hoy podría vender con un dólar mayorista a $1.470.

Hasta el momento no obstante, sigue siendo un interrogante cuál es la tasa de interés implícita en la letra de liquidez que el Banco Central ofreció al Tesoro de los Estados Unidos, así como los plazos de vencimiento pactados para la liquidación del instrumento utilizado.