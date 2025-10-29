Los mercados mantienen la calma: tercera jornada en alza para las acciones y los bonos argentinos

El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) tuvo impacto directo en el mercado financiero, las acciones se dispararon al igual que los bonos y el riesgo país descendió notablemente. Para este miércoles, la tercera rueda de la semana, la tendencia alcista se conservó y las cifras mostraron leves variaciones.

Después de la euforia post electoral que tuvo ganancias históricas en el mercado argentino, las acciones y los bonos conservaron su tendencia alcista.

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostró una suba de 3,6% en pesos y se ubicó en torno a los 2.760.000 puntos.

Entre tanto, los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran variaciones moderados y destacan las alzas de: 4,2% para Edenor y 4,1% para Pampa Energía.

Por otra parte, los bonos en dólares operaron con una mejora de 0,5% , mientras el riesgo país se mantuvo cerca de los 690 puntos básicos.

Con información de Infobae

Cómo cerró el dólar el 28 de octubre

El Dólar Oficial cerró la jornada este martes 28 de octubre 2025 en:

$1.500 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue concluyó hoy en:

$1.470 para la venta.

En tanto, el Dólar en el Banco Provincia de Neuquén terminó en:

$1.505 para la venta.

Respecto a los dólares financieros, los mercados cierran este martes 28 de octubre 2025 con atención en la brecha cambiaria y su devenir durante esta semana, tras las primeras novedades económicas. Repasá toda la información acá.