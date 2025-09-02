En medio de la incertidumbre, el Gobierno anunció que comienza a intervenir en el mercado cambiario

En medio de la incertidumbre financiera, con tasas de interés reales que triplican la inflación, y el dólar acelerando peligrosamente hacia la banda superior, el gobierno anunció esta mañana mediante la Secretaría de Finanzas, que comienza a intervenir en el mercado cambiario.

El anuncio estuvo a cargo del Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que con un breve posteo en su cuenta personal de X, expresó: «El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento».

La cotización había alcanzado su máximo histórico el lunes, llegando a rozar los $1.400 en los bancos privados y cerrando en 1.385 en la pantalla de Banco Nación.

La medida implica abandonar una de las principales banderas de la gestión Milei desde que se flexibilizó el cepo cambiario y se establecieron las bandas de flotación. Desde ese momento, el equipo económico y el propio presidente Javier Milei insistieron en que el tipo de cambio es libre y que no existe intervención alguna del Tesoro ni del Banco Central (BCRA) a fin de modificar la cotización.

En efecto el BCRA está impedido de utilizar los desembolsos del FMI para intervenir en el mercado cambiario vendiendo divisas para evitar que suba la cotización. Así lo estipula la detra del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril con el Fondo Monetario.

Si bien no hay impedimento formal, el Tesoro también se había abstenido hasta el día de hoy de vender divisas para contener la suba de la cotización, y en el gobierno defendían la «no intervención» como un dogma propio de la idea núcleo del espacio oficialista, que propone la libertad de los mercados sin injerencia del Estado.

El gobierno acaba de anunciar esta mañana que se termina la «libre flotación» del dólar dentro de las bandas, y que según considere adecuado comenzará a intervenir comprando o vendiendo divisas para ecualizar el equilibrio de la cotización.

Hace poco menos de un mes, tras el final de las LEFIs y luego de la licitación de deuda de la última semana de julio y ante un fuerte salto en la cotización de la divisa, el presidente Javier Milei y el equipo económico en su totalidad visitaron el canal de streaming «Neura», y personificaron una puesta en escena. El periodista Alejandro Fantino indagó cómplice: «El dólar ¿está intervenido?». Los funcionarios gritaron a coro: «Flotaaa».

Desde inicios de agosto y ya en medio de un ambiente de alta incertidumbre respecto a la capacidad del gobierno para refinanciar la deuda de corto plazo en pesos, el gobierno intentó contener el precio de la divisa mediante mecanismos indirectos como la venta de contratos de dólar futuro desde el BCRA o la suba de encajes que pasaron del 45% al 53,5% en solo 15 días. Ninguno de esos mecanismos alcanzó.

Sin embargo hasta hoy, el gobierno se había mantenido firme en su decisión de no intervenir de forma directa vendiendo dólares mientras la cotización se mantuviera por dentro de las bandas de flotación, que desde ayer 1 de septiembre se ubican en $983 (banda inferior) y $1.471 (banda superior).

Eso es lo que acaba de cambiar en la mañana de hoy. La decisión del gobierno es comenzar a vender dólares para evitar que suba el precio en vísperas de una elección clave en la provincia de Buenos Aires. Dólares que no solo son escasos, sino que el gobierno debiera reunir para poder pagar la deuda que acaba de asumir con el FMI.

Se trata de una medida que muchos economistas reclamaban desde que se flexibilizó el cepo cambiario y se recibió el primer desembolso del Fondo. Incluso los especialistas más afines a las ideas que representa el gobierno en cuanto a la gestión de la macro señalaban que una vez flexibilizado el cepo, la mejor forma de acumular reservas era intervenir comprando y vendiendo dentro de las bandas. Esa es la medida que acaba de anunciarse esta mañana.