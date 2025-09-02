Con ajustes en Fuerza Patria, Río Negro definió su Boleta Única para las elecciones de octubre

La Justicia Electoral y los apoderados de las siete fuerzas inscriptas en Río Negro definieron el diseño final de la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

La modificación más importante correspondió al pedido de Fuerza Patria para ampliar el logo y alterar el color del fondo del diseño (era blanco y pasarlo al celeste). Fue aceptado por el juez Gustavo Villanueva.

Además, la representación de los libertarios -Damián Torres y Nicolás Yansen- solicitó eliminar la palabra Alianza y que la inscripción se limitara a La Libertad Avanza. Eso fue rechazado porque se argumentó que se debía respetar la denominación formalizada en la Justicia.

La audiencia de boletas fue presidida por el juez electoral Gustavo Villanueva, acompañado por la titular del STJ, Cecilia Criado. Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte, los números de las agrupaciones figuran en la parte superior de cada segmento y se presentan en negro.

Esa identificación en el apartado de Primero Río Negro no se ve porque tiene de igual color el fondo. Por eso, el equipo judicial sugirió modificarlo para que se observe el número, pero el partido en cuestión optó por sostener y priorizar el negro por sobre mejorar la visibilización de su numeración.

Así quedó resuelto el diseño de la Boleta Única de Papel que proveerá la Justicia y será entregada por los presidentes de cada mesa al elector.

El 13 de septiembre, según el programa judicial, se sortearán los espacios publicitarios para los partidos políticos y, luego, el 16 de septiembre, se resolverán las autoridades de las mesas, que tendrán un pago total de 80.000 pesos por su participación.