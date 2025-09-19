En medio de la tensión con el dólar, el BCRA dispuso más controles cambiarios: quiénes están afectados

Este jueves el Banco Central vendió U$S 379 millones de reservas para sostener el techo del sistema de bandas. En medio de la tensión con el dólar, la autoridad monetaria dispuso más controles cambiarios y una norma del cepo cambiario que está vigente para empresas empezará a aplicar para un grupo de personas físicas.

La nueva medida de la entidad presidida por Santiago Bausili afecta a accionistas, directores y gerentes de bancos y entidades financieras.

El BCRA impuso nuevamente a ellos la restricción cruzada (entre el dólar oficial y los financieros) e impide así que operen libremente con dólares, tal como lo venían haciendo desde que se levantó el cepo para personas físicas.

La norma se plasmó en la Comunicación A8332 y de esta manera este grupo de individuos no podrá operar con dólares MEP o dólar CCL durante 90 días después de haber operado en el mercado oficial.

Según precisa el texto, cada vez que uno de esos directivos o sus familiares compren moneda extranjera el banco que se los vende “deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes.”

A qué personas físicas el BCRA le impuso más controles cambiarios

La lista de las personas afectadas por la nueva norma del BCRA son:

Un accionista que en forma directa o indirecta posea el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de los instrumentos con derecho de voto emitidos por una entidad financiera;

que en forma directa o indirecta de los votos de los instrumentos con derecho de voto emitidos por una entidad financiera; Director –o autoridad equivalente– de una entidad financiera o máximo responsable local de las sucursales de entidades financieras del exterior;

–o autoridad equivalente– de una entidad financiera o máximo responsable local de las sucursales de entidades financieras del exterior; Síndico o integrante del Consejo de Vigilancia de una entidad financiera;

de una entidad financiera; F uncionario con rango de gerente o equivalente o superior de una entidad financiera ;

; Una persona que encuadre en alguno de los incisos precedentes respecto de otro tipo de entidades autorizadas a operar en cambios;

Cónyuge, conviviente o pariente hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas comprendidas en los incisos anteriores.

Eliminan topes para el ingreso de dólares del exterior

El Gobierno nacional anunció este jueves la liberación de las restricciones para el ingreso de dólares provenientes de servicios profesionales prestados al exterior, eliminando el límite anual de US$36.000 que regía hasta ahora. La medida comenzará a aplicarse mañana, viernes 19 de septiembre.

A través de la comunicación A 8330, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estableció «dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000, habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto».

Además, el BCRA indicó que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por aquellas operaciones realizadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior en cuentas en moneda extranjera. Esto no incluye los cargos que puedan corresponder a los servicios prestados por entidades del exterior intervinientes en la transferencia, los cuales deberán estar debidamente documentados y trasladarse al cliente solo al costo.

El límite anterior había sido elevado en diciembre pasado de US$24.000 a US$36.000 anuales, pero con esta medida queda totalmente eliminado.