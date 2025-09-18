Luis Caputo defendió el sistema de bandas: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo”

Fue una jornada turbulenta para el gobierno de Javier Milei este jueves. El BCRA vendió U$S 379 millones para contener la cotización del dólar en el techo de la banda. Además, se hundieron los bonos y acciones. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional.

El titular de Hacienda aseguró que el panorama es «algo medio bizarro», dado a que hay un «ataque político» combinado con «una situación macroeconómica muy sólida».

Caputo destacó que hay superávit fiscal, comercial, un «BCRA capitalizado», que no haya emisión monetaria y que la inflación siga «controlada».

En este sentido, sostuvo que el alza de la divisa y la caída de los bonos se debe al clima político: “Los mercados y la gente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia, sin tanto análisis de lo fundamental. Ven el lío y se cubren”.

El ministro de Economía aseveró que no modificará el esquema acordado con el FMI: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, dijo en el streaming oficialista Carajo.

«Los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, sirven para defender el techo de la banda”, insistió y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.

Por otra parte, Caputo manifestó que no se van a mover del programa y hasta afirmó que el actual nivel del dólar se ubica en valores competitivos: “Estamos casi 15% arriba del dólar de la salida del cepo de Macri. Es un tipo de cambio real multilateral alto”.

Qué dijo Caputo a los bonistas sobre el cumplimiento de vencimientos

El ministro también habló de las dudas con respecto al cumplimiento de los próximos vencimientos de duda que hay en el mercado.

“Entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, pero ya suponíamos que no íbamos a tener refinanciamiento. Desde hace tres meses que estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero», sentenció.

Además, comentó que también buscarán garantizar el pago de los de julio del año que viene. «No lo hemos anunciado porque no lo tenemos concretado aún”, indicó.

Por último, envió un mensaje a los inversores descartando un default: «Si no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, no lo vamos a hacer en la situación actual. No tengan ninguna duda de que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y los de julio del año que viene también”.