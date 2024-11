Las provincias patagónicas fueron las que menos sufrieron la caída del consumo en septiembre

El consumo doméstico continúa deprimido producto de la acotada recuperación salarial, lo cual provoca que la salida de la recesión sea lenta y mantenga al gobierno de Javier Milei en alerta por el impacto que esta situación tendrá en el empleo a poco de que se inicie el decisivo año electoral.

El dato oficial del INDEC de ventas en supermercados a nivel país en septiembre mostró una caída interanual de 12,8% en términos reales (descontada la inflación), pero en la Patagonia la merma fue menor.

De acuerdo a la consultora Politikón Chaco, la provincia que menos sufrió la contracción del consumo fue Neuquén, donde las ventas cedieron 3,8%.

Este comportamiento está directamente ligado a la mejora de los salarios que deriva de la actividad petrolera. Luego aparece la Ciudad de Buenos Aires con una disminución de 4,3%.

Aunque siempre con números interanuales en rojo, el ranking de septiembre lo continúa Chubut, (-4,8%), Tierra del Fuego (-6%), Río Negro (-6,9%) y Santa Cruz (7,7%). Esto marca que los menores índices negativos se prolongaron en toda la Patagonia, donde sin dudas el sector energético está potenciando el poder de compra de las remuneraciones.

Del otro lado se observan caídas estrepitosas: Formosa (-33,8%), Corrientes (-28,4%), Misiones (-25.8%), Entre Ríos, (-25,3%), Jujuy (-24,7%), Santiago del Estero (-24,5%), entre las más destacadas.

En tanto, entre enero y septiembre los números son los siguientes CABA (-5,7%), Santa Fe (-5,9%), Neuquén (-7,5%), Córdoba (9,6%), Santa Cruz (-9,8%), La Pampa (-10%), Chubut (-10%), Río Negro (-10,4%. En el fondo de la tabla quedan: Formosa (-35,3%), Misiones (-25,7%), Santiago del Estero (-25.5%), Corrientes (-24-6%), Tucumán (-22,8%) Jujuy (-21,8%) y Chaco (20%).

El trabajo de la consultora, se basa en información del INDEC que toma datos de 94 empresas de supermercados con un total de 3.162 bocas de expendio distribuidas en todo el país. Cabe aclarar que se inspeccionan supermercados con al menos una boca de expendio de 200 metros cuadrados o varias que alcancen esa superficie. Por ende esta muestra no incluye almacenes o negocios de proximidad más chicos.

Cuando el mes pasado se dio a conocer estos mismos datos pero de agosto, Javier Milei, puso en tela de juicio el valor de la medición argumentando que los hábitos de consumo habían cambiado y que la muestra no incluía, por ejemplo, el comercio electrónico. Inmediatamente, el empresario Marcos Galperín avaló ese concepto y sostuvo que su empresa en septiembre alcanzó un récord de ventas al movilizar 20 millones de productos y U$S 916 millones. Los datos de octubre aún no están disponibles, según informó la compañía.

El análisis de la evolución del consumo es uno de los temas que el gobierno busca evitar y hay muy pocas referencias oficiales sobre lo que sucede en la microeconomía.

“En materia de ingresos, durante los primeros nueve meses de 2024, el promedio general de aumento de salarios según el INDEC fue de 119,2%; 17,6 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en ese mismo período”, señaló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en su exposición ante el Congreso Nacional. Esta lectura omite la heterogeneidad de ese incremento, lo cual se refleja en los datos del consumo.

La apuesta es que el orden macro con superávit fiscal y caída de la inflación, permita recomponer salarios y así ventas. Pero la salida aún es débil.

El estudio de Orlando Ferreres publicó su informe sobre índice de actividad de octubre que mostró un alza de 0,2% contra septiembre, pero una baja interanual de 0,3%.

Si se compara con el pico de caída de marzo, el nivel de actividad mejoró 4,3%, despegándose del piso en forma paulatina.