Pago al FMI de febrero 2026: el Banco Central registró una baja de los depósitos en dólares antes del vencimiento clave

Todos los focos de la city estaban puestos en la licitación de deuda pública de esta semana, pero un dato del balance del Banco Central encendió las alertas: los depósitos en moneda extranjera del Tesoro registraron una fuerte caída justo antes del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) previsto para el próximo lunes.

Según consignó Infobae, si bien en el mercado descuentan que el Gobierno cumplirá con el compromiso, la incógnita pasa por la ingeniería financiera que utilizará el ministro Luis Caputo: si venderá pesos para comprar reservas o si utilizará otros instrumentos disponibles.

Según el último informe del Banco Central (BCRA), al 27 de enero los depósitos en dólares del Gobierno cayeron a US$156,18 millones. Se trata de la segunda baja consecutiva en siete días (al 21 de enero había US$325 millones), un monto que resulta insuficiente a simple vista frente al vencimiento de más de US$800 millones que opera la semana que viene.

A dónde fueron los dólares

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que la merma en los depósitos responde al pago de compromisos con otros organismos internacionales durante enero. Aunque no precisaron el desglose exacto, este mes hubo giros por US$149 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$38 millones al Banco Mundial (BIRF).

«Los dólares para pagarle al Fondo van a aparecer, aunque sea para hacer un puente entre que pagan y cobran el próximo desembolso», comentó un economista de la plaza local. Argentina todavía espera el último desembolso del FMI por US$1.000 millones, cuya fecha aún no está confirmada.

La billetera en pesos

¿Cómo pagará el Gobierno si le faltan dólares en la cuenta? La clave está en los pesos. El Tesoro cuenta con más de $2,3 billones en su cuenta en moneda local. Al tipo de cambio actual, esa cifra representa más de tres veces lo necesario para comprar las divisas y cubrir el pago.

Además, en la licitación del miércoles, Finanzas logró renovar el 124% de los vencimientos y no liberó pesos al mercado, lo que le deja margen de maniobra para salir a comprar dólares sin generar un descalabro monetario, aunque esto podría presionarlo en futuras subastas.

La lupa del FMI

Mientras se prepara el pago, la atención de los técnicos del Fondo estará puesta en la próxima revisión de metas, específicamente en la acumulación de reservas.

El equipo económico llega con mejores números a este examen: en las últimas 19 jornadas, el BCRA compró US$1.134 millones. Gracias a esta racha, las reservas brutas treparon a US$46.240 millones, un nivel que no se registraba desde mediados de 2021, lo que ofrece un respaldo político importante de cara a la negociación.