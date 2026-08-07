La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió: fue del 2,9% en julio y ya acumula casi 20% en 2026

Se conoció la cifra en CABA, una de las que anticipa el dato nacional. Foto: Gentileza NA.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% y acumuló un avance del 19,4% en los primeros siete meses de 2026. El dato fue publicado este viernes por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) y, de alguna manera, anticipa cuál podría ser la cifra nacional que próximamente publicará el Indec.

Los datos oficiales de CABA

Según el informe compartido por el Instituto, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,2%, lo que se traduce en 1,4 puntos porcentuales por encima de junio que fue del 32,6%.

La inflación en territorio porteño escaló en julio 1,1 puntos porcentuales frente a junio que fue del 1,8%. De esta manera rompió la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC de abril, que había llevado a quebrar el 2% después de nueve meses.

El reporte del organismo estadístico reveló que la variación de julio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 2,11 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre los aumentos se destaca la suba de 5,3% en Restaurantes y Hoteles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA. Según los especialistas, el incremento fue «resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos».

El análisis del instituto porteño también evidenció que otro rubro que contribuyó a la aceleración fue Recreación y cultura que se elevó a 5,8%, “como resultado de las subas en los valores de los paquetes turísticos por motivos estacionales”.

Con el mayor peso de los sectores vinculados al consumo en vacaciones de invierno, sobresale la fuerte aceleración de precios en CABA que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Indec la próxima semana. Las consultoras privadas estiman que haya un leve avance en torno al 2%.

Con información de Noticias Argentinas