Exploran objetivos que rodean al proyecto de uranio Ivana en Río Negro y avanza la prefactibilidad

Uno de los grandes proyectos mineros más importantes de Río Negro es el Depósito Ivana.

La empresa Ivana Minerales comenzó la exploración de los objetivos satélites del Proyecto Ivana de uranio en Río Negro, ubicado cerca de Valcheta, en la región sur de la provincia.

Ivana Minerales es una sociedad entre la canadiense Blue Sky y Corporación América, el grupo del empresario argentino Eduardo Eurnekian.

La firma inició el primer programa de exploración en objetivos que rodean el yacimiento Ivana, indicó Blue Sky en un comunicado de prensa.

«El programa comenzó con un estudio de tomografía eléctrica polo-dipolo (ET) en el objetivo Ivana Gap para delinear posibles objetivos de perforación en el área inmediatamente al norte del yacimiento Ivana», precisó.

La compañía precisó que «se espera que el estudio geofísico concluya en 10 días, seguido de aproximadamente una semana de procesamiento de datos. Con base en los resultados de la ET , la Compañía definirá el alcance del programa de perforación diamantina planificado en el objetivo Ivana Gap».

Qué es y dónde está el depósito de uranio Ivana

El depósito de uranio Ivana forma parte de un bloque mayor conocido como Amarillo Grande, cuya potencialidad se viene evaluando hace dos décadas y tiene la particularidad que el mineral se extraería en una mina a cielo abierto como en una cantera, ya que el uranio está cerca de la superficie. El vanadio que también se sacaría se utiliza en la producción de acero.

El depósito mineral está ubicado a 25 kilómetros al norte de Valcheta y es considerado uno de los proyectos más avanzados de uranio y vanadio del país.

Según las estimaciones realizadas, se cree que tiene potencial para un minado y procesamiento de bajo costo, sobre un corredor de uranio identificado que tiene una extensión de 145 kilómetros.

Avance del estudio de prefactibilidad

Además de esta iniciativa de exploración, Blue Sky también informó que Ivana Minerales completó el programa de perforación de relleno previamente anunciado en el Depósito Ivana, «lo que marca un hito clave hacia la finalización del estudio de prefactibilidad. El programa de relleno incluyó 4,959 metros de perforación en 328 pozos, lo que eleva el total de perforación en el depósito a 15.839 metros de perforación en 1.166 pozos», remarcó la empresa.

Dentro del programa de inversiones que presentó en su momento Blue Sky ante las autoridades provinciales de Río Negro, en la etapa exploratoria indicó que se van a invertir 35 millones de dólares.

Para la segunda etapa de construcción y puesta en marcha de la mina, los fondos serían de aproximadamente 160 millones de dólares. En esta etapa es clave el aporte que realizará Corporación América.

Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky, comentó: “Estos programas complementarios contribuyen a los objetivos estratégicos de Blue Sky de avanzar los numerosos objetivos de exploración de alta calidad hacia depósitos de uranio económicos en el Proyecto Amarillo Grande, con Ivana potencialmente proporcionando la producción inicial y una instalación de procesamiento central”.

Simultáneamente con los programas mencionados, Ivana Minerales empezó un «análisis de brechas» o márgenes exhaustivo, un paso clave en la transición «del Proyecto Ivana de un activo en etapa de exploración a un proyecto en etapa de desarrollo».

El análisis, que se prevé que dure entre cuatro y seis semanas, está diseñado para identificar todos los estudios adicionales, trabajos de ingeniería y requisitos de permisos necesarios para respaldar tanto un estudio de prefactibilidad como, en última instancia, un estudio de factibilidad definitivo, indicó la empresa.