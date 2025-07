Fausto Spotorno: “Vamos a tener un tipo de cambio atrasado por muchos años”

El reconocido economista y consultor Fausto Spotorno, dialogó con Diario RÍO NEGRO en relación a la coyuntura económica.

PREGUNTA: ¿Cuál es su sensación promediando el segundo año de la actual gestión?

RESPUESTA: Creo que estamos como en una etapa de transición, pero se superponen dos realidades. Una realidad es el programa de estabilización, que está empezando a mostrar resultados súper sólidos, está consolidado. Todavía quedan cosas por hacer en materia de ordenamiento de la deuda en pesos, los pagos de la deuda en dólares, de las reservas. Pero al mismo tiempo está empezando a nacer la economía de largo plazo, la nueva estructura económica argentina. Es decir, la etapa de rebote económico se empieza a agotar y empieza a ser necesario el crecimiento económico serio, de verdad, con mayor productividad, mayor competitividad, mayores inversiones. La inflación parece que va cediendo, y entramos en ese proceso donde se están superponiendo los resultados finales del programa de estabilización, con la necesidad de empezar a pensar una economía más de largo plazo, con una nueva estructura económica, más competitiva, más productiva, más eficiente.

P: ¿Existe voluntad de avanzar en ese sentido?

R: Esa economía de largo plazo todavía no está ahí. Las obras públicas y la infraestructura necesarias para eso no están. Las retenciones a las exportaciones agrícolas, por ejemplo, que son una traba muy importante para un sector exportador, siguen ahí. Se van a sacar en algún momento, está en el programa económico hacerlo. También está en el programa económico hacer la reforma laboral o la reforma tributaria, son todas las cosas que se piensan en un largo plazo. La etapa de crecimiento económico es más difícil, requiere un programa de infraestructura más abarcativo, terminar de sacar el cepo cambiario, más adelante la reforma tributaria, y son como todas las cosas mucho más difíciles, que están pensadas, que hay que hacer, pero todavía no están.

P: ¿Qué tan sólida es la pata cambiaria del programa de estabilización?

R: En cuanto al riesgo de una crisis o de un colapso, no lo veo. O si lo hay, es muy menor porque la situación financiera es sólida, la solvencia del Estado es sólida. No hay en esta etapa un financiamiento externo grande, una entrada de capitales fuerte como pasó en 2016/17, inversiones que si salen todas juntas pueden generar un colapso. Eso no está pasando. Sí hubo una entrada de dólares en los argentinos, que entraron por blanqueo, que entraron por diversas razones, pero me parece que no están dadas las condiciones para tener una crisis importante.

P: La pregunta apuntaba a un episodio de tipo de cambio…

R: A ver, que pueda haber un salto tipo de cambio, puede haber. Pasa acá, pasa en Brasil, pasa en todas partes del mundo. Ahora, un episodio cambiario que te ponga en duda el programa económico, no. O sea, no uno que sea suficientemente violento como para que te ponga en duda todo el programa de estabilización, el programa económico, no lo veo. Sí, hay riesgos. Las elecciones por ejemplo. Pero debería haber un resultado muy negativo para el oficialismo tipo agosto de 2019 para generar incertidumbre con el tipo de cambio. No parece ser el caso, los números electorales parecen bastante a favor del gobierno, son elecciones de medio término y con cualquier resultado el oficialismo va a mejorar su posición en el Congreso.

P: ¿Qué tanto influye el escenario global?

R: Sin dudas es un escenario donde los inversores están más preocupados por bajar el riesgo que por obtener rendimientos altos. Hasta que eso no cambie, me va a preocupar el escenario internacional. A la Argentina no le vendría mal este escenario de bajo crecimiento global si las tasas de interés internacionales fueran bajas. Porque Argentina en el mejor escenario lo que puede ofrecer en el futuro es rendimiento y crecimiento económico. Con un mundo de crecimiento bajo, por ahí Argentina se pone atractivo. Pero hoy el inversor que tiene tasas altas no está buscando eso, está buscando bajar el riesgo. Mientras eso se mantenga, es más probable que suba el dólar por una decisión de la FED de mantener las tasas más altas o de subir las tasas que por un evento local. Y localmente, ojo, creo que en algún momento el gobierno va a tener que comprar reservas y eso puede presionar al tipo de cambio seguramente.

P: ¿Por qué no se logra perforar la barrera de los 600 puntos de riesgo país?

R: Creo que hay tres elementos. Uno es el escenario global de altas tasas en activos de bajo riesgo y un inversor que está buscando más bien activos seguros. Eso hace que la demanda por activos o bonos argentinos sea relativamente baja y le pone un piso al riesgo país. La segunda condición son las elecciones. A pocos meses y con el antecedente de 2019 en Argentina, entiendo que JP Morgan advierta “no sé si está bueno llegar a las elecciones tomando el riesgo argentino y en pesos”. Y en tercer lugar está el tema de las reservas, que hace que los bonos en dólares tengan cierto riesgo para los inversores. Para el inversor las reservas son una especie de garantía de liquidez para pagar deuda en caso de que no haya posibilidad de renovar. Entonces reservas bajas significa que podés pagar poca deuda. No por un problema de solvencia, sino por un problema de liquidez.

P: Tarde o temprano ¿el gobierno deberá ceder y comprar reservas?

R: Todo el mundo espera que en algún momento eso suceda. Lo esperamos nosotros, lo esperan los inversores extranjeros y todo el mundo. Y diría que ahí está la mayor dificultad en esto de los inversores extranjeros en la Argentina, o por lo menos eso dicen ellos. Sí hay una percepción de que Argentina necesita acumular reservas. O bajar el riesgo por ese problema.

P: Más allá de la percepción de los inversores, lo dice el acuerdo con el FMI…

R: Le tiene que pagar el FMI, recordemos que el FMI adelantó los fondos. O sea, el año que viene ya no vas a tener la renovación de la deuda como hace habitualmente el FMI. Lo que todos pensamos es que pasan las elecciones y el gobierno tiene que empezar a acumular reservas. Y el resultado de eso es, una posibilidad, que se pueda corregir algo con el tipo de cambio. Por eso el mercado se anticipa y empieza a corregirlo un poquito ahora. Aún así, me parece que Argentina va a estar en los próximos años con un tipo de cambio más bien bajo. Porque Argentina tiene potencial de entrada de capital, de inversiones.

P: Dados los datos oficiales de cuenta corriente ¿hay evidencia de atraso cambiario?

R: Posiblemente. Pero hay dos temas ahí que se mezclan. Una es el costo argentino, los altos costos que tenemos en Argentina, y otra es el tipo de cambio. Que el tipo de cambio está apreciado, posiblemente. ¿Va a seguir tan apreciado? Bueno, la medida de la apreciación dependerá de si entran a capitales o no, de cuánto entre. Pero el tipo de cambio sí va a seguir apreciado. Va a seguir apreciado por años. ¿Por qué? Porque si se hacen las cosas bien, van a entrar a capitales, no van a salir. Si entran poquito, estará poquito apreciado. Si entran mucho, estará muy apreciado. Eso no me preocupa, mientras el Estado tenga equilibrio fiscal, la entrada de divisas va a ser para inversiones del sector privado, con lo cual entiendo que debería ser una apreciación cambiaria balanceada. Con lo cual, no nos queda más que trabajar en los costos, en las otras cosas que generan costos argentinos. Y ahí es donde metemos la reforma laboral, la reforma tributaria. Creo que no nos podemos escapar de ese problema. Tratar de devaluar en estas condiciones sería inútil, y después a los tres meses tendríamos el mismo problema que ahora. Entonces ese no es el camino.

