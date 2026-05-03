Brote de hantavirus en un crucero: desde Tierra del Fuego esperan un reporte de Nación para iniciar un rastreo

Tras la conmoción internacional por el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur emitió un comunicado en el que informó que no cuenta con datos oficiales sobre los casos reportados en la embarcación, la cual había partido desde el puerto de Ushuaia transportando a cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

Desde el gobierno fueguino fueron categóricos al señalar que la provincia no registra casos confirmados de hantavirosis desde que existe registro epidemiológico.

En este sentido, recordaron que la zona endémica de esta enfermedad en el sur argentino se concentra netamente en la franja cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, áreas caracterizadas por la presencia del bosque andino y la alta humedad.

A su vez, la administración provincial advirtió que no ha recibido información oficial ni extraoficial por parte del Ministerio de Salud de la Nación respecto al incidente en altamar. Al desconocer las identidades de las personas afectadas, indicaron que el sistema sanitario local se ve imposibilitado de realizar cualquier tipo de rastreo dque las víctimas realizaron antes de embarcar en la capital fueguina.

«El crucero MV Hondius realizó desde noviembre la temporada de operaciones antárticas con partida desde Ushuaia. Su último zarpe desde la provincia tuvo lugar el 1 de abril de 2026 con destino a Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Santa Elena, registrándose presunto recambio de pasajeros y tripulación«, indicaron.

Para graficar el escenario, la cartera sanitaria recordó que desde enero de 2026 hasta la actualidad se notificaron 32 casos de hantavirosis a nivel nacional: 14 en Buenos Aires, 12 en Salta, 2 en Chubut, 2 en Río Negro, 1 en Entre Ríos y 1 en Jujuy, manteniendo a Tierra del Fuego sin contagios.

Si bien en la Patagonia el principal reservorio del virus es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), desde la cartera sanitaria precisaron que la literatura científica aún debate sobre la existencia de una subespecie denominada O. longicaudatus magallanicus, aunque otras clasificaciones la consideran una especie separada. De esta manera, su potencial real como reservorio del virus aún no es determinado oficialmente.

«Se lleva tranquilidad a la población al señalar que no existe actualmente evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento», concluyó el comunicado.

Qué se sabe del brote por hantavirus en un crucero

El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, quienes identificaron una “enfermedad respiratoria aguda grave” entre los viajeros. Según detalló la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los seis pasajeros afectados hay un diagnóstico positivo confirmado y cinco casos bajo estricta sospecha.

El primer deceso fue de un hombre de 70 años que comenzó a manifestar síntomas durante el viaje y murió a bordo. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena.

Después, la esposa del primer fallecido, de 69 años, debió ser evacuada en estado grave a Sudáfrica, donde finalmente murió en un hospital de Johannesburgo. Aparentemente, ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

El último ocurrió a bordo del barco y se estima que su cuerpo continuaba en la embarcación. Mientras tanto, un ciudadano británico de 69 años fue trasladado de urgencia a Sudáfrica, donde permanece internado en cuidados intensivos.

OMS coordina asistencia entre países por el brote en el crucero

El buque MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions, se encontraba realizando la temporada de expediciones antárticas con base en Tierra del Fuego desde el pasado mes de noviembre. Su último zarpe desde la ciudad de Ushuaia se registró el 1 de abril de 2026. El itinerario original trazado por la empresa contemplaba el paso por las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Santa Elena, lugares donde estaba previsto un recambio de pasajeros y tripulantes.

De acuerdo con las plataformas internacionales de seguimiento marítimo, la nave se encontraba este domingo en las cercanías del puerto de Praia, en Cabo Verde (noroeste de África), y tiene previsto continuar su derrotero hacia las Islas Canarias, en España.

Frente a la gravedad del cuadro sanitario, la OMS confirmó que trabaja contrarreloj en coordinación con los gobiernos de los países involucrados y la empresa operadora para evaluar la necesidad de aislar y hospitalizar en Cabo Verde a otros dos pasajeros que comenzaron a presentar síntomas compatibles con la enfermedad.