River perdió con Atlético Tucumán: los dos rivales que le pueden tocar en octavos

Aunque aseguró el segundo lugar del grupo antes de jugar, River tuvo una decepcionante actuación y perdió 1 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental.

El Chacho Coudet puso una formación que alternó titulares y suplentes. Se metieron en el equipo Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Maxi Meza que volvió después de 6 meses.

De esta manera, el Millonario formó con Beltrán; Bustos, Pezzella, Rivero, Acuña; Moreno, Galván, Meza, Subiabre; Colidio y Ruberto.

El único gol del encuentro fue de Renzo Tesuri que entró solo para empujarla por el medio del área ante una defensa local mal parada.

¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental.



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Coudet buscó la reacción al complemento y la mejor ocasión la tuvo el juvenil Lautaro Pereyra, de 18 años, con un derechazo cruzado que salió apenas desviado. La otra fue un cabezazo al travesaño de Maxi Salas, que entró en el segundo tiempo.

Atlético Tucumán no ganaba de visitante hace 464 días (24/01/2025). Llevaba 22 encuentros sin triunfos fuera de su cancha con 13 derrotas consecutivas.

River aseguró el segundo puesto gracias a los resultados de Argentinos Juniors que perdió con Gimnasia y de Rosario Central que empató con Tigre.

Su rival será San Lorenzo o Defensa y Justicia en el Monumental. Si el Halcón gana por dos o más goles mañana contra Gimnasia de Mendoza, quedará 7° en su grupo y enfrentará al Millonario. Si eso no ocurre, será el Ciclón.