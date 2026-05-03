El gobierno de Javier Milei impulsa 30 pliegos en el Senado con un fuerte guiño a la «familia judicial»

La Libertad Avanza buscará respaldar esta semana en el Senado otros 30 pliegos a jueces, defensores, y fiscales, que rendirán examen en dos Audiencias Públicas, en un claro guiño a la familia judicial.

La comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, realizará dos Audiencias Públicas los próximos miércoles y jueves para que expongan los funcionarios propuestos para ascender en la Justicia, y luego buscará emitir los dictámenes respectivos.

De esta manera, el Senado ya estará en condiciones de aprobar los pliegos de prórroga de su mandato por cinco años del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, de otros 47 de los 77 que tiene que analizar ese cuerpo legislativo de la primera tanda de pliegos enviados por el Gobierno Nacional.

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Entre los postulantes que defenderán sus pliegos están las secretaria del juez Julián Ercolini, Maria Julia Sosa, y de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal); asi como el ex secretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo.

También se propone Juan Andrés Moldes, el hijo del ex fiscal German Moldes; y Nicolas Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio.

Por otra parte, figuran candidatos con vínculos con el kirchnerismo como Santiago Vismarra, quien fue uno de los primeros fiscales designados “Ad Hoc” por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, y ex firmante de la solicitada de Justicia Legitima.

Otro de los pliegos propuestos es el del ex subsecretario de Justicia en el macrismo porteño, Jorge Djivaris, quien es propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que deberá tratar la causa del Correo, señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El orden de las audiencias

En la primera audiencia que se realizará este miércoles a las 10 expondrá Sosa, quien fue propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata y en la actualidad es secretaria de Juzgado de Ercolini, que tiene la causa por supuesto espionaje relacionado con la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ese mismo día, defenderá el juez de primero instancia Greenway, que dictó el sobreseimiento al titular de la AFA Carlos “Chiqui” Tapia por supuesto lavado de dinero, quien fue propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

También lo harán Nicolas Grappasonno, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Ivana Quinteros, candidata como jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alejandro Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

La lista de expositores la completan Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martin, quienes fueron propuestos como Defensores Públicas de Menores e Incapaces antes los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.

Se suman a esa lista, Felipe Alliaud como Defensor Público Durador de la Defensoría General de la Nación, y Santiago Quian Zavalia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de lea Capital Federal, y Ovaldo Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

Para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y en diferentes salas se proponen a Analía Victoria Romero, Samanta Biscardi, Paula Castro y Lucila Córdoba y como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a Santiago Vismara.

En la audiencia del jueves 7 expondrán Nicolas Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio, quien defenderá su pliego para desempeñarse como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

También expondrá Juan Pablo Moldes propuesto como fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico.

Ese mismo jueves lo hará Jorge Djivari, ex funcionario del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta, quien está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

A su vez defenderá su pliego Pablo Wilk, secretario del juez de Quilmes, Luis Armella, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata, quien fue acusado por el kirchnerismo de haber parte parte de la denominada “Gestapo sindical” en el gobierno de Mauricio Macri.

En la segunda audiencia defenderán además sus pliego Walter Carnota y , Fernando Strasser, quienes serán vocales en diferentes salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

También lo harán Nicolas Ceballos, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y Laura Wiszniacki. a quien se impulsa como jueza de Primera Instancia en lo Civil.

Otro de los defenderán sus pliegos son Federico Novello, quien es impulsado para el tribunal oral en lo Penal Económico de la Capital Federal, Pablo Moya, quien es candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Noticias Argentinas.