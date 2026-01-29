13 empresas de medicina prepaga se suman a la lista negra de Nación: cuáles y por qué fueron dadas de baja

Otras 13 empresas de medicina prepaga se suman a la lista negra del Gobierno:

El gobierno de Javier Milei continúa con la regularización de las prepagas y el «reordenamiento» del sistema de Salud. En este sentido, este 29 de enero de 2026, anunció que comenzó con el procedimiento para dar de baja a unas 13 empresas de medicina prepaga.

El anuncio lo realizó con la publicación del Boletín Oficial. En el mismo detalla los motivos por lo cuales fueron excluidas del sistema.

Las 13 empresas de medicina prepagas que fueron dadas de baja y los motivos

La medida se tomó luego de que las auditorías realizadas detectaran que se trataba de firmas «fantasmas» sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Este proceso se suma a la baja de otras 23 prepagas que se dispuso semanas antes. A partir de esto, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 152 en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Las compañías alcanzadas por la medida, según el decreto publicado, son:

Codime S.A. Mapfre Salud S.A. Sociedad Médica Universitaria S.A. Carra Salud S.A. Huinca Salud Rescate Centro S.A. Emergencia Río Cuarto (Aspurc) Emergencias Médicas Punilla S.A. Grupo Gerenciador G4 S.A. Emergencia Cardio Asistencial S.A. Pangea S.A. La Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Ante esta causa, la SSS informó que la suspensión de agentes inactivos contribuye a obtener datos más exactos sobre la cantidad real de prestadores y refuerza el control sobre el funcionamiento del sistema. La medida no afectará a los afiliados, ya que las entidades no se encontraban operativas.