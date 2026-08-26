El riesgo país trepó por tercera rueda seguida y alcanzó los 517 puntos: en agosto subió un 20%

Los activos argentinos volvieron a operar con bajas este miércoles en la recta final de un mes marcado por la volatilidad y la cautela sobre los títulos locales. El riesgo país, indicador elaborado por J.P. Morgan, anotó su tercer avance consecutivo y cerró la rueda en 517 unidades, con una suba diaria del 1%. Con este resultado, el índice acumula una escalada del 19,8% en lo que va de agosto.

La suba del indicador estuvo impulsada principalmente por el retroceso generalizado de los títulos de deuda pública, que volvieron a mostrar caídas tanto en la plaza local como en el exterior. Este menor interés por los activos soberanos profundizó la cautela de los inversores y mantuvo la presión sobre el costo de financiamiento del país.

El contexto internacional y las presiones locales

La dinámica de los activos respondió tanto a factores domésticos como a la cautela global. El índice de precios PCE en Estados Unidos —la métrica de inflación preferida por la Reserva Federal— 2reflejó una resistencia a ceder terreno», inclinando a Wall Street hacia una postura prudente a la espera del simposio de Jackson Hole y la presentación de balances corporativos clave.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 512 Apertura 512 Máximo 517 Mínimo 509 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

A nivel local, el mercado sigue de cerca la agenda del Ministerio de Economía. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunció un nuevo esquema para fomentar los créditos hipotecarios mediante licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES en plazos fijos UVA (+7,5%), que los bancos deberán volcar a préstamos para la vivienda. Asimismo, la Secretaría de Finanzas buscará este jueves renovar vencimientos de deuda interna por unos $12,6 billones, concentrados mayoritariamente en títulos atados al tipo de cambio.

Cómo cerraron los bonos, las acciones y los ADRs

En el segmento de la renta fija, los títulos de deuda soberana en moneda extranjera transitaron una rueda dispar, con un sesgo predominantemente bajista en las emisiones bajo legislación argentina. Los retrocesos estuvieron encabezados por el AL29D (-0,5%), el AL30D (-0,1%) y el AL35D (-0,1%), mientras que los bonos bajo ley de Nueva York lograron anotar leves avances defensivos liderados por el GD46D (+0,4%) y el GD30D (+0,2%).

En la plaza bursátil porteña, el índice líder S&P Merval mostró un comportamiento dual: avanzó un 0,5% en pesos hasta los 3.024.971 puntos, pero medido en dólares cedió un 0,3% para ubicarse en 1.888,56 dólares. El panel líder encontró sostén principalmente en el sector energético y de servicios públicos, donde sobresalieron las subas de Transener (+4,9%), Metrogas (+3,0%) y Pampa Energía (+1,9%).

Por último, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) cerraron mayoritariamente teñidas de rojo, contagiadas por la cautela global imperante en Nueva York. Las caídas más pronunciadas se registraron en Globant (-3,2%), Mercado Libre (-2,3%), Telecom (-1,2%) y Cresud (-1,0%), mientras que entre las pocas excepciones que lograron desacoplarse de la tendencia negativa figuraron Central Puerto (+1,5%) y Pampa Energía (+1,2%).