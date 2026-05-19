¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026? Te contamos las fechas y requisitos a tener en cuenta

Llega uno de los momentos más esperados para la economía en Argentina: el mercado laboral ingresa en la cuenta regresiva para la liquidación de la primera cuota del aguinaldo 2026. Conforme a las pautas establecidas por la ley 27.073, los empleadores del sector privado, de la administración pública y de las empresas del Estado tienen la obligación de acreditar este beneficio social durante el sexto mes del año.

La normativa vigente busca garantizar que el medio aguinaldo de junio 2026 funcione como un alivio financiero y un dinamizador del consumo interno, fijando un tope temporal estricto para su acreditación en las cuentas sueldo, mientras los equipos contables de las empresas y los organismos de previsión social ajustan los cálculos semestrales según los incrementos salariales registrados.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en la Argentina?

La determinación de las fechas de pago del aguinaldo se rige por un marco legal rígido, que los empleadores deben respetar para evitar sanciones administrativas. Los plazos clave fijados para este primer semestre son:

Fecha límite oficial : la primera cuota del Sueldo Anual Complementario debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio 2026.

: la primera cuota del debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio 2026. Prórroga legal : la legislación contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento, lo que extiende el margen de depósito en algunas compañías hasta el lunes 6 de julio 2026.

: la legislación contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento, lo que extiende el margen de depósito en algunas compañías hasta el lunes 6 de julio 2026. Sector pasivo: para los jubilados y pensionados de ANSES, la acreditación del Sueldo Anual Complementario se unifica con el calendario habitual de haberes mensuales de junio 2026, ordenado por la terminación del DNI.

¿Quiénes reciben el aguinaldo y qué sectores quedan excluidos?

El alcance del Sueldo Anual Complementario está delimitado por el tipo de contratación y el registro laboral. La legislación previsional y laboral argentina determina las siguientes condiciones de inclusión:

Beneficiarios incluidos : trabajadores en relación de dependencia del sector privado, empleados públicos, personal de empresas estatales, jubilados y pensionados del sistema contributivo y no contributivo general.

: trabajadores en relación de dependencia del sector privado, empleados públicos, personal de empresas estatales, del sistema contributivo y no contributivo general. Sectores excluidos: el cobro del Sueldo Anual Complementario no alcanza a los profesionales independientes, trabajadores inscriptos bajo el régimen del Monotributo (en cualquiera de sus categorías) ni a las personas insertas en el mercado laboral informal o no registrado.

¿Cómo calcular de forma exacta el monto del aguinaldo de junio 2026?

La fórmula para calcular el Sueldo Anual Complementario toma como base de cálculo el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el bloque que va de enero a junio 2026, incluyendo salarios básicos, horas extras y comisiones.

En aquellos escenarios donde el empleado tenga menos de seis meses de antigüedad en la firma, la liquidación del Sueldo Anual Complementario se efectúa de manera proporcional.

Para ello, se debe tomar el salario máximo alcanzado, dividirlo por 12 y multiplicar ese cociente por los meses efectivamente trabajados desde el inicio de actividades, permitiendo una compensación exacta y transparente que los trabajadores pueden auditar mediante sus recibos digitales de sueldo.