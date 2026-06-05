Aguinaldo ANSES junio 2026: quién lo cobra y quiénes quedan fuera de este pago especial

Aguinaldo de ANSES en junio 2026: la lista definitiva de quiénes lo cobran y los programas que quedan excluidos.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de la primera cuota del aguinaldo 2026, unificando en una sola jornada la acreditación de los haberes con el aumento por movilidad del 2,58% y el refuerzo de contingencia.

Sin embargo, detrás del anuncio de ANSES se esconde una marcada diferenciación técnica que suele generar falsas expectativas. Según detallan informes económicos, el organismo previsional aplica un filtro estricto basado en la naturaleza de cada cobertura: mientras el universo de los jubilados y pensionados contará con un piso bruto reforzado, un importante grupo de beneficiarios de programas sociales quedará al margen de este pago estacional, lo que obliga a revisar las planillas oficiales para evitar sorpresas en el homebanking.

Junio 2026: ¿qué beneficiarios reciben el aguinaldo de ANSES y quiénes quedan fuera del cobro?

La delimitación legal provista por la Administración Nacional de la Seguridad Social responde a si el beneficio percibido constituye una prestación previsional, o una asistencia social directa. El esquema de inclusión para el aguinaldo de ANSES contempla a los siguientes sectores:

Sectores incluidos : jubilados del sistema contributivo ordinario, pensionados de regímenes generales, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —incluyendo invalidez y madres de siete hijos— y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

: jubilados del sistema contributivo ordinario, pensionados de regímenes generales, titulares de —incluyendo invalidez y madres de siete hijos— y beneficiarios de la . Programas excluidos: no recibirán el Sueldo Anual Complementario los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social aclararon que esta exclusión obedece a que los planes de asistencia ciudadana no poseen una naturaleza salarial ni previsional sustitutiva, por lo que carecen del derecho al sueldo extra anual que sí ampara al sector pasivo registrado.

Junio 2026: la fórmula del aguinaldo de ANSES y el impacto del bono de $70.000

Para calcular el valor de bolsillo del aguinaldo de ANSES, el procedimiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social toma como referencia el 50% del haber más alto percibido entre enero y junio 2026. Debido a la vigencia de los incrementos mensuales por inflación, el haber de junio 2026 —que fija la mínima en $403.317— se consolida como el mes base de cálculo para determinar el SAC.

Un dato preventivo fundamental es que los bonos extraordinarios, pagos no remunerativos y refuerzos excepcionales no forman parte del cálculo previsional básico. De esta manera, el plus de hasta $70.000 se liquida por una vía completamente independiente y no altera el valor del medio aguinaldo, el cual quedará fijado de forma neta en un piso cercano a los $200.000 para la escala inicial, mientras que la PUAM se ubicará en $322.654 y las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $282.322 de base operativa.

Junio 2026: fechas oficiales en el calendario de pagos de ANSES

El cronograma integralizado de la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzará a ejecutarse el próximo lunes 8 de junio 2026, ordenando las transferencias automáticas según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

DNI terminado en 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminado en 1: martes 9 de junio 2026.

DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminado en 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminado en 4: viernes 12 de junio 2026.

DNI terminado en 5: martes 16 de junio 2026 (luego del fin de semana largo).

DNI terminado en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminado en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminado en 8: viernes 19 de junio 2026.

DNI terminado en 9: lunes 22 de junio 2026.

Haberes superiores del sistema previsional.

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.

Los beneficiarios de la Patagonia deben tener presente que los residentes de las provincias patagónicas perciben de manera adicionada el 40% por Zona Austral (Ley 19.485), factor que eleva la base del haber y el valor neto del SAC.

Para auditar la liquidación y descargar los comprobantes antes del vencimiento general del 10 de julio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará la visualización de los recibos digitales en el portal oficial Mi ANSES ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.