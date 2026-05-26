Aguinaldo y bono ANSES: lo que recibirán los jubilados en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara la liquidación para el próximo mes de junio 2026, aplicando el incremento previsto del 2,6% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por INDEC. Además, se sumará el bono extraordinario y el aguinaldo.

Al tratarse del cierre del primer semestre 2026, el esquema previsional de ANSES unifica de forma obligatoria la primera cuota del aguinaldo con el haber mensual actualizado. Para los jubilados y pensionados que perciben la escala más baja del sistema general, este desembolso significará un alivio económico estacional, automatizando las acreditaciones bancarias para que los adultos mayores cuenten con sus fondos de manera directa y sin trámites previos.

Junio 2026: ¿Cómo influye el bono de $70.000 en el cálculo del aguinaldo ANSES para la jubilación mínima?

Una de las dudas más recurrentes, que procesan los centros de atención de ANSES, tiene que ver con la base de cálculo que determina el valor del aguinaldo. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una normativa técnica estricta donde el Sueldo Anual Complementario para la jubilación mínima se calcula tomando exclusivamente el 50% del mejor haber mensual devengado en el semestre.

Al respecto, se deben considerar las siguientes pautas oficiales:

Junio como mes de referencia : debido a los aumentos mensuales acumulados por la fórmula de movilidad (Decreto 274/24), el sueldo de junio 2026 se consolida como el más elevado del período enero-junio.

: debido a los aumentos mensuales acumulados por la fórmula de movilidad (Decreto 274/24), el se consolida como el más elevado del período enero-junio. Exclusión del refuerzo : el bono extraordinario de $70.000 queda totalmente fuera del cálculo del SAC. Esto se debe a que el beneficio posee carácter no remunerativo y excepcional, por lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social lo liquida por un carril independiente.

: el queda totalmente fuera del cálculo del SAC. Esto se debe a que el beneficio posee carácter no remunerativo y excepcional, por lo que la lo liquida por un carril independiente. Cifra neta del aguinaldo: de esta manera, la mitad del haber básico actualizado determina que el aguinaldo neto para la escala inicial sea de $201.658,99 para este período 2026.

ANSES: Los montos finales que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social por la jubilación mínima en junio 2026

Al ensamblar el ajuste por inflación, el medio aguinaldo y el adicional de contingencia que el Gobierno nacional decidió mantener congelado, la Administración Nacional de la Seguridad Social definió el impacto de bolsillo para los sectores de menores ingresos.

La estructura de cobro para la jubilación mínima de ANSES en junio 2026 queda conformada de la siguiente manera:

Haber mensual base : sube a $403.317,99 brutos por la aplicación de la movilidad mensual.

: sube a $403.317,99 brutos por la aplicación de la movilidad mensual. Refuerzo de contención : se adicionan los $70.000 destinados de forma íntegra a la base del sistema contributivo.

: se adicionan los $70.000 destinados de forma íntegra a la base del sistema contributivo. Monto bruto total: al sumarse la cuota del aguinaldo, un beneficiario de la mínima percibirá un total aproximado de $674.976,98 antes de los descuentos de ley (como el aporte destinado a la obra social PAMI).

Este congelamiento nominal del bono ha sido objeto de análisis por parte de entidades como el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), advirtiendo que los haberes más bajos del sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social arrastran una pérdida real de poder adquisitivo frente a la canasta básica previsional, lo que acentúa la necesidad de este pago semestral integrado.

ANSES: Calendario de junio 2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la jubilación mínima

El cronograma de acreditaciones bancarias, diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social para los titulares que perciben la jubilación mínima, se activará de forma diaria durante la segunda semana del mes.

Las fechas oficiales organizadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, según la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI), son:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026 (luego del receso por el fin de semana largo).

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de junio de 2026.

Para verificar de forma particular el estado de la liquidación o constatar que se haya aplicado correctamente el suplemento por Zona Austral del 40% (Ley 19.485) correspondiente a los residentes de las provincias de Río Negro y Neuquén, entre otras de la Patagonia, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES o utilizar la aplicación móvil con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los recibos digitales provistos por la Administración Nacional de la Seguridad Social estarán habilitados desde el inicio del mes, permitiendo un control transparente de los fondos antes de movilizarse hacia los cajeros automáticos.