Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile en Neuquén durante el feriado del 25 de mayo

Se espera gran movimiento en los pasos a Chile por el fin de semana largo. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Con motivo del feriado del lunes 25 de mayo, una fecha patria de Argentina, se espera gran movimiento hacias los pasos a Chile durante el fin de semana largo. Por esto es importante recordar los horarios de los cruces en Neuquén.

Se recomienda desde Vialidad Nacional y provincial chequear el estado de las rutas.

Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile

Hay que tener en cuenta que desde el 5 de abril, Chile reajustó los relojes y tiene un horario de invierno, por lo que hay que tener en cuenta esa diferencia horaria con Argentina.

Así quedan los horarios de apertura y cierre en los pasos a Neuquén:

Paso Cardenal Samoré: Atención de 09:00 a 19:00 horas.

Atención de horas. Paso Pino Hachado: Habilitado de 09:00 a 18:00 horas.

Habilitado de horas. Paso Mamuil Malal: Funcionará de 09:00 a 18:00 horas.

Funcionará de horas. Paso Hua Hum: Es el que más tiempo permanece abierto, de 09:00 a 20:00 horas.

Es el que más tiempo permanece abierto, de horas. Paso Icalma: Operará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Operará desde las horas. Paso Pichachén: Atenderá de 08:00 a 18:00 horas (atención a su cierre por la temporada invernal).



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