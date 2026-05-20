Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile en Neuquén durante el feriado del 25 de mayo
Se espera gran movimiento en los cruces internacionales. Qué tener en cuenta sobre los horarios de apertura y cierre.
Con motivo del feriado del lunes 25 de mayo, una fecha patria de Argentina, se espera gran movimiento hacias los pasos a Chile durante el fin de semana largo. Por esto es importante recordar los horarios de los cruces en Neuquén.
Se recomienda desde Vialidad Nacional y provincial chequear el estado de las rutas.
Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile
Hay que tener en cuenta que desde el 5 de abril, Chile reajustó los relojes y tiene un horario de invierno, por lo que hay que tener en cuenta esa diferencia horaria con Argentina.
Así quedan los horarios de apertura y cierre en los pasos a Neuquén:
- Paso Cardenal Samoré: Atención de 09:00 a 19:00 horas.
- Paso Pino Hachado: Habilitado de 09:00 a 18:00 horas.
- Paso Mamuil Malal: Funcionará de 09:00 a 18:00 horas.
- Paso Hua Hum: Es el que más tiempo permanece abierto, de 09:00 a 20:00 horas.
- Paso Icalma: Operará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
- Paso Pichachén: Atenderá de 08:00 a 18:00 horas (atención a su cierre por la temporada invernal).
Pasos a Chile: tips para tener en cuenta al viajar
- Diferencia horaria: Recordá que cuando en Argentina son las 10:00, en el control chileno son las 09:00.
- Documentación: Revisar vencimientos de DNI y autorizaciones de menores antes de llegar a la barrera.
- Estado de rutas: Consultar el parte oficial de Vialidad rionegrina o neuquina antes de encarar la subida, ya que el clima en la alta montaña cambia en minutos.
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