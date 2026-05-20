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Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile en Neuquén durante el feriado del 25 de mayo

Se espera gran movimiento en los cruces internacionales. Qué tener en cuenta sobre los horarios de apertura y cierre.

Redacción

Por Redacción

Se espera gran movimiento en los pasos a Chile por el fin de semana largo. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Se espera gran movimiento en los pasos a Chile por el fin de semana largo. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Con motivo del feriado del lunes 25 de mayo, una fecha patria de Argentina, se espera gran movimiento hacias los pasos a Chile durante el fin de semana largo. Por esto es importante recordar los horarios de los cruces en Neuquén.

Se recomienda desde Vialidad Nacional y provincial chequear el estado de las rutas.

Fin de semana largo: los horarios de los pasos a Chile

Hay que tener en cuenta que desde el 5 de abril, Chile reajustó los relojes y tiene un horario de invierno, por lo que hay que tener en cuenta esa diferencia horaria con Argentina.

Así quedan los horarios de apertura y cierre en los pasos a Neuquén:

  • Paso Cardenal Samoré: Atención de 09:00 a 19:00 horas.
  • Paso Pino Hachado: Habilitado de 09:00 a 18:00 horas.
  • Paso Mamuil Malal: Funcionará de 09:00 a 18:00 horas.
  • Paso Hua Hum: Es el que más tiempo permanece abierto, de 09:00 a 20:00 horas.
  • Paso Icalma: Operará desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
  • Paso Pichachén: Atenderá de 08:00 a 18:00 horas (atención a su cierre por la temporada invernal).

Pasos a Chile: tips para tener en cuenta al viajar

  1. Diferencia horaria: Recordá que cuando en Argentina son las 10:00, en el control chileno son las 09:00.
  2. Documentación: Revisar vencimientos de DNI y autorizaciones de menores antes de llegar a la barrera.
  3. Estado de rutas: Consultar el parte oficial de Vialidad rionegrina o neuquina antes de encarar la subida, ya que el clima en la alta montaña cambia en minutos.

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Con motivo del feriado del lunes 25 de mayo, una fecha patria de Argentina, se espera gran movimiento hacias los pasos a Chile durante el fin de semana largo. Por esto es importante recordar los horarios de los cruces en Neuquén.

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