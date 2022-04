Finanzas personales: ¿hasta dónde puede llegar a subir el dólar?

El Gobierno se muestra tranquilo a la espera de las liquidaciones de las exportaciones de granos.

El dólar blue freno hoy miércoles, en la apertura de la jornada, su tendencia alcista de los últimos días. Es poco probable que desacelere bruscamente su crecimiento y vuelva por debajo de los 200 pesos, salvo que exista una fuerte intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado, inyectando más divisas de sus reservas.

¿Por qué se da este salto del dólar? Hay tres causas centrales, entre otras tantas, que argumentan estos cambios en la paridad cambiaria.

-Inflación. Las expectativas de suba de precios no ceden y no hay señales desde el Gobierno que exista un plan antiinflacionario para contenerla. La mirada de los operadores es negativa en este sentido porque acelera las coberturas de riesgo en el sistema financiero y el dólar marginal no queda fuera de este escenario. En definitiva, la divisa marginal correrá a la par de la evolución que muestre el IPC.

-Emisión. Si bien existe un acuerdo con el FMI de disminuir drásticamente las transferencias del Banco Central al Tesoro vía emisión, todo indica que las metas preestablecidas difícilmente puedan llegar a cumplirse teniendo en cuenta el salto que están registrando los subsidios. Esto genera incertidumbre entre los inversionistas y muchos están cambiando sus pesos por dólares.

-Salida. Se freno la corrida masiva del peso hacia el dólar buscando renta extraordinaria con tasas altas y una divisa anclada (carry trade), que se venía dando desde fines de enero. Son muchos los fondos de inversión que hoy están saliendo de a poco de este esquema y volviendo a dolarizar sus carteras.

Desde el Gobierno se muestran tranquilos. A la hora de analizar qué puede pasar hacia adelante, destacan que aún falta que se concreten las fuertes liquidaciones del agro en los próximos meses, aunque habrá que ver si son suficientes, o no, para que se logre revertir la situación.

El problema adicional que presenta Martín Guzmán en este mercado es que el nivel de importaciones está muy alto -con fuerte demanda de divisas- con un componente especulativo significativo. Esto limita la posibilidad de acumular divisas para el BCRA.

¿Seguirá la suba?

La mayor parte de los analistas aseguran que la paridad cambiaria terminaría aumentando o disminuyendo en función de cómo evolucionen las expectativas sobre los niveles de inflación. Si son altas, la desconfianza en el peso crecerá y eso terminará incidiendo en la demanda de dólares.

Dato clave 5,5% es la proyección que tienen las consultoras privadas como piso de la inflación de abril.

Teniendo en cuenta que los precios en la economía local siguen creciendo en forma importante -consultoras anticipan un piso para abril una inflación de 5,5%– y que el dólar a nivel internacional pierde fuerza, es probable que la paridad marginal siga subiendo en el mercado local. Es decir que no habría que descartar que el recorrido supere el techo de los 215 pesos en los próximos días.

Pero hay que aclarar que, muchas de estas especulaciones, dependerán de la decisión política que exista para intervenir el mercado colocando una mayor oferta de divisas o aumentando el cepo sobre las importaciones.

En la primera semana de mayo deberían quedar saldados gran parte de estos interrogantes.

