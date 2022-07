Fuerte baja del dólar blue, que rompió el piso de los 300 pesos

El dólar blue siguió la tendencia del jueves y bajó hoy otros 18 pesos, en una jornada en la que también bajaron los dólares bursátiles y bonos argentinos en USD subieron 5.5% promedio. La llegada de Sergio Massa como un superministro que monitoreará tres áreas calmó en parte el nerviosismo que se vivía en la plaza cambiaria en las últimas semanas y que llevó a la divisa paralela a cotizar a 350 pesos.

En el segmento informal, el «blue» se vendió $296 por unidad, con lo que en los últimos 30 días anotó un incremento de $58.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con una baja de 10%, a $ 289,58 y el MEP registra una caída de 6,6%, en $ 281,19, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 15 centavos respecto a su último cierre, en $ 131,27, mientras que en julio acumuló un aumento de $6,04 (4,82%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 179,31 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 227,58.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 241,38.

Cómo le fue al Banco Central

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 140 millones, producto del pago de importación de energía por más de 200 millones de dólares.

«En el mes, el BCRA cerró con ventas por US$1245 millones de dólares», precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 315 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 638 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 4889 millones.