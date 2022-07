Sergio Massa anticipó que el miércoles anunciará medidas y se reunió con Alberto Fernández

El titular de la Cámara de Diputados y futuro titular del Ministerio unificado de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, afirmó que «el próximo miércoles» será anunciado «un conjunto de medidas» económicas para la nueva etapa, y aseguró que en su rol en el Gabinete trabajará «con alma y vida, sin prejuicios, dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento».

«No anticipen los funcionarios que van entrar y los que salen porque hoy no voy a designar ni a correr funcionarios. El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, después de que se realice la sesión especial el martes en la Cámara de Diputados», señaló Massa al formular declaraciones a la prensa luego de reunirse en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández tras el anuncio realizado anoche de una reestructuración de las áreas económicas del Gabinete.

De esta forma, hizo referencia a la sesión especial que convocó para ese día con el fin de tratar su alejamiento de la Presidencia de la Cámara baja para pasar a formar parte del Gabinete nacional, al frente de la cartera unificada de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Presidente y Massa mantuvieron esta mañana un encuentro en la Residencia de Olivos para analizar las próximas medidas que tomará el todavía legislador en su nueva función como titular del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, un rol que incluirá además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

«No soy ningún salvador»

«Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país», señaló Massa en una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Massa aseguró que va «a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento» .

«No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo», publicó.

«Le agradezco al Presidente la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera», subrayó el aún titular de la Cámara de Diputados.

El armado

Mientras Massa dialogaba con el Presidente en Olivos, un grupo de sus colaboradores más cercanos lo esperaba en las oficinas porteñas del Frente Renovador de avenida Libertador 850, Retiro, indicaron a Télam fuentes de ese espacio político.

Los participantes de la reunión, a quienes vieron ingresar a la sede partidaria, eran el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), José Ignacio de Mendiguren; el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Jorge Solmi; el actual jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Raúl Pérez; el subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, Lisandro Cleri; el titular del Indec, Marco Lavagna; y el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.

En el marco de la anunciada reestructuración del Gabinete, el Gobierno nacional oficializó hoy la aceptación de las renuncias de Julián Domínguez como ministro de Agricultura y de Gustavo Béliz como secretario de Asuntos Estratégicos, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, en el marco de la reestructuración del Gabinete dispuesta por el presidente Alberto Fernández.

Los decretos con las aceptaciones de ambas renuncias (de Domínguez y Béliz) llevan las firmas del Presidente y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y fueron publicados en la edición de hoy en el Boletín Oficial.

Mientras tanto, por estas horas se definen los nombres de los funcionarios que acompañarán a Massa en el unificado Ministerio, y ese también fue uno de los temas abordados en la reunión realizada esta mañana en Olivos

Massa asumirá a partir de que se resuelva el alejamiento de su banca en una sesión especial, convocada para el martes próximo por el propio diputado para formalizar su salida del cuerpo y la definición de un nuevo titular de la Cámara.

Al ser consultado sobre el nombre de su sucesor, Massa dijo que «es una decisión que le corresponde al Frente de Todos».

En tanto, al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos será designada la saliente titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien a su vez será reemplazada al frente del organismo recaudador por Carlos Castagneto.

Por su parte, Silvina Batakis pasará a desempeñarse como titular del Banco Nación, de acuerdo con los anuncios oficiales.

Agencia Télam

