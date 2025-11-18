Fuerte desaceleración de la inflación mayorista: fue de 1,1%, la más baja de los últimos cinco meses

Los precios mayoristas aumentaron 1,1% en octubre, con una fuerte desaceleración con relación a los meses previos, según el INDEC.

Es la variación más baja de los últimos cinco meses: mayo (deflación 0,3%), junio 1.6%, julio 2,8%, agosto 3,1% y septiembre 3,7%.

Este freno al ritmo de suba coincide con un período en que el dólar mayorista llegó a tener una caída de 6% (el informe se elabora del 15 de septiembre al 15 de octubre).

Los productos nacionales subieron 1,3%, la energía 1,1%, mientras que los productos importados cayeron 1,4%, precisamente por la baja de la divisa.

Si bien no existe una relación directa, la tendencia es un buen indicador para las próximas mediciones de inflación a nivel minorista.

Desde el ministerio de Economía remarcaron que este comportamiento es producto de las anclas fiscal y monetaria que permitió que la volatilidad y la incertidumbre por el proceso electoral no se haya trasladado a los precios.

ARCA estableció nuevas reglas para el débito automático en el pago de autónomos y monotributistas

El Gobierno de Javier Milei, por medio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estableció este martes una nueva disposición referida a la modalidad de pago por débito a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU).

La medida abarca a trabajadores autónomos, empleados del régimen de casas particulares y pequeños contribuyentes y surge por reiterados rechazos que se detectaron en cuentas bancarias «de algunos contribuyentes».

Entre los argumentos, se expone que se «han verificado, en forma reiterada y consecutiva, rechazos de débitos directos en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de algunos contribuyentes por distintos motivos –cuenta cerrada o suspendida, falta de fondos, orden de no pagar- lo que genera un costo en concepto de comisiones para este organismo», argumentó la resolución 5790.

Explicó que «atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos».

En la norma, se marcó que «cuando por cualquier motivo se verifiquen tres rechazos consecutivos del débito en la cuenta adherida, se comunicará dicha situación al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico declarado en los términos de la Resolución General N° 4.280 y su modificatoria, a los efectos de que regularice la situación que impide el débito. De producirse un cuarto rechazo consecutivo, se dejará sin efecto la adhesión».

Y agregó que «los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados».