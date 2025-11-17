El programa de reservas de Javier Milei: inyectar pesos para comprar dólares y acelerar la reactivación económica

El panorama económico y político de Argentina transita una fase de mayor calma tras la disipación post-electoral, un factor que impulsó una suba histórica en los mercados. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei estaría pivotando su estrategia, pasando de un enfoque antiinflacionario a la búsqueda de la reactivación económica, según el análisis del especialista Pablo Wende en RÍO NEGRO RADIO. Este cambio se da en un contexto particular, con la compra récord de dólares por parte del público.

Durante los primeros meses de gestión, la administración Milei se concentró en la lucha contra la inflación, que había alcanzado picos cercanos al 200% anual. Wende destacó que esta política se basó en dos mecanismos clave: la absorción de pesos para retirar el exceso de liquidez del mercado y el cese de la emisión monetaria por parte del Banco Central (BCRA) para financiar al Tesoro. Estos esfuerzos, acompañados de un control del tipo de cambio, lograron reducir la inflación mensual a niveles del 1.5% al 2%.

Con la inflación bajo relativo control, el foco del Gobierno se mueve ahora hacia el crecimiento económico y la generación de empleo. Las encuestas muestran que la principal preocupación de los ciudadanos es el poder adquisitivo y la dificultad para llegar a fin de mes.

La nueva estrategia implica una inyección de pesos mediante la baja de tasas de interés y la activa compra de dólares por parte del BCRA, emitiendo pesos para que la economía «fluya más». Este movimiento es diametralmente opuesto a la política inicial de absorción y busca acumular reservas y monetizar la economía.

La paradoja de la demanda de dólares

A pesar de la supuesta escasez de pesos en la calle, Wende reveló un dato contundente del Balance Cambiario del BCRA: en septiembre, el público adquirió 6.500 millones de dólares, una cifra récord.

Entre abril y septiembre, la compra total ascendió a 25.000 millones de dólares.

El Gobierno sostiene la tesis de que esta fue una compra por «miedo» o cobertura pre-electoral, y que parte de esos dólares eventualmente se volcarán al consumo o pago de obligaciones, aunque reconoce la lentitud del proceso de desatesoramiento en Argentina, bajo la máxima de que «el canuto no se toca».

Para acelerar la acumulación de reservas y la monetización de la economía, el BCRA deberá salir a comprar dólares activamente, con el objetivo de adquirir hasta 40.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, de acuerdo con proyecciones de un economista citado por Wende. Esta estrategia es crucial para fortalecer las arcas del Estado.

Fuentes de ingreso de divisas

La acumulación de reservas dependerá de diversas fuentes. Se espera una cosecha récord de trigo y soja, que podría generar unos 6.000 millones de dólares adicionales el próximo año. Además, se proyecta una mayor liquidación de divisas por parte del sector energético.

En el ámbito privado, la baja del Riesgo País y la suba de bonos ya permitieron a empresas como YPF y Tec Petrol colocar bonos por 1.200 millones de dólares, lo que implica un ingreso directo de divisas al mercado local. Wende concluyó que, con estas fuentes, el país podría manejar sus vencimientos y no necesitaría más apoyo financiero del Tesoro de EE.UU.

En el plano político, el principal desafío del presidente Milei no es externo, sino interno, según Wende.

Se observa una falta de cohesión en su propio equipo, manifestada en mensajes contradictorios entre los ministros. La respuesta presidencial ha sido centralizar el poder en Karina Milei, reconociendo su fuerza en el armado político electoral. Wende destacó que ella «logró pintar casi todo el país de violeta» y se opuso a los consensos con gobernadores. Los recientes cambios de gabinete, incluyendo las designaciones de Manuel Adorni y Sebastián Santilli, que responden directamente a su influencia, confirman esta consolidación del poder.

El analista aclaró que los movimientos políticos recientes, como la carta de Mauricio Macri sugiriendo un Jefe de Gabinete, no tendrán repercusión inmediata en la calma de los mercados. La primera gran prueba política y económica se dará con la discusión del Presupuesto. Posteriormente, la Ley Bases 2, que incluye reformas tributarias y laborales, será otro hito crucial para la gestión.

